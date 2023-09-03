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Организаторы порекомендовали им экономить воду, еду и топливо.
Ливень начался в пятницу, продолжался до утра субботы и, как ожидается, возобновится в ближайшее время. Аэропорт и шоссе из Блэк-Рок-Сити закрыты.
Фестиваль проводят ежегодно с 1986-го, обычно его посещают более 70 тыс. человек. Сколько людей застряли там сейчас — неизвестно.
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