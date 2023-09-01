На юге Москвы сгорела полицейская машина

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Пожар на Варшавском шоссе в Чертаново. Прямо на дороге полыхает полицейский автомобиль.
"Машина загорелась во время движения. Полицейские спаслись, вылетев на ходу из авто", – сообщили очевидцы. На месте сотрудники МЧС.
Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.
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