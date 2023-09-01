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На юге Москвы сгорела полицейская машина

На юге Москвы сгорела полицейская машина

Автор:
01 сентября 2023 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   авто   машина   пожар   полицейская машина   полиция   
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Пожар на Варшавском шоссе в Чертаново. Прямо на дороге полыхает полицейский автомобиль.

"Машина загорелась во время движения. Полицейские спаслись, вылетев на ходу из авто", – сообщили очевидцы. На месте сотрудники МЧС.

Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.

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Метки: Видео   Москва   авто   машина   пожар   полицейская машина   полиция   
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1  комментарий
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Василий Афиногенов 13 минут назад
в этом видео прекрасно всё
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Anarasius

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