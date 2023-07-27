Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке

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25 июля в Москве на улице Кировоградская водитель автомобиля Ауди при повороте направо не уступил дорогу автомобилю Дэу, который от удара вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта, при этом сбив женщину.
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