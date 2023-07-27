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Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке

Автомобиль сбил женщину на автобусной остановке

Автор:
27 июля 2023 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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25 июля в Москве на улице Кировоградская водитель автомобиля Ауди при повороте направо не уступил дорогу автомобилю Дэу, который от удара вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта, при этом сбив женщину.

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Метки: Видео   ДТП   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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3  комментария
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albedo Час назад
Это какой же был удар, что машина на крышу перевернулась?
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