Во Владикавказе задержали троих участников кортежа за стрельбу и агрессивную езду

В результате был задержан пассажир автомобиля ЛАДА-Гранта 2001 года рождения, который и произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного автомата. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Также будут привлечены к административной ответственности двое водителей кортежа, которые устроили дрифт на улицах.