Во Владикавказе задержали троих участников кортежа за стрельбу и агрессивную езду

1517
1
1
Жители города пожаловались в полицию, что по улицам разъезжает кортеж, сопровождаемый звуками, похожими на выстрелы.
В результате был задержан пассажир автомобиля ЛАДА-Гранта 2001 года рождения, который и произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного автомата. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Также будут привлечены к административной ответственности двое водителей кортежа, которые устроили дрифт на улицах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП
- Оба решили искать "счастье" на обочине
- Был мотоциклист и не стало
- В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт
- Немного об аквапланировании
Новости партнёров
реклама