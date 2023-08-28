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Во Владикавказе задержали троих участников кортежа за стрельбу и агрессивную езду

Во Владикавказе задержали троих участников кортежа за стрельбу и агрессивную езду

Автор:
28 августа 2023 08:24
Сообщество : Автомир
Метки: ДТП   авто   владикавказ   водитель   дрифт на улицах   езда   стрельба   
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Жители города пожаловались в полицию, что по улицам разъезжает кортеж, сопровождаемый звуками, похожими на выстрелы.

В результате был задержан пассажир автомобиля ЛАДА-Гранта 2001 года рождения, который и произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного автомата. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ «Хулиганство».


Также будут привлечены к административной ответственности двое водителей кортежа, которые устроили дрифт на улицах.

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Метки: ДТП   авто   владикавказ   водитель   дрифт на улицах   езда   стрельба   
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5  комментариев
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2k
Lena Полчаса назад
Про таких Лавров емко выразился!
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10k
Игорь 10 минут назад
я подумал - там и Камаз дрифтанет
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7k
Pravednik84 10 минут назад
Вот вопрос - у многих есть "оружие" (да хоть бы и пластмассовый пистолет), и для мальчиков это нормально... Но как часто вы им размахиваете на людях? Когда я на попойке доставал муляж ПМа, то сразу сказал что это муляж, на глазах у собутыльников провёл неполный контроль разряженности (полный невозможен по техническим причинам) и только потом дал им в руки.
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16k
Patmaz Час назад
Я надеюсь, он не успел спилить мушку.
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