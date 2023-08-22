В Тюмени водитель внедорожника протаранил шесть автомобилей после ссоры с женой

После очередного столкновения из машины его вытащили прохожие.



Как сообщают очевидцы, визуально мужчина был пьян. Сам он объяснил свое поведение ссорой с женой. В ГИБДД позднее сообщили, что пострадал в ДТП только водитель внедорожника.