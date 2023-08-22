В Тюмени водитель внедорожника протаранил шесть автомобилей после ссоры с женой

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Водитель на Mercedes-Benz сначала въехал в столб, а затем врезался в шесть припаркованных автомобилей в Тюмени.
После очередного столкновения из машины его вытащили прохожие.
Как сообщают очевидцы, визуально мужчина был пьян. Сам он объяснил свое поведение ссорой с женой. В ГИБДД позднее сообщили, что пострадал в ДТП только водитель внедорожника.
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попадалово на немерянное бабло однозначно.
на учёт в наркодиспансере вкроятно.
срок вероятно.