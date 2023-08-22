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В Тюмени водитель внедорожника протаранил шесть автомобилей после ссоры с женой

В Тюмени водитель внедорожника протаранил шесть автомобилей после ссоры с женой

Автор:
22 августа 2023 08:58
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Тюмень   авто   внедорожник   протаранил машины   пьяный   ссора с женой   
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Водитель на Mercedes-Benz сначала въехал в столб, а затем врезался в шесть припаркованных автомобилей в Тюмени.

После очередного столкновения из машины его вытащили прохожие.

Как сообщают очевидцы, визуально мужчина был пьян. Сам он объяснил свое поведение ссорой с женой. В ГИБДД позднее сообщили, что пострадал в ДТП только водитель внедорожника.

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Метки: Видео   ДТП   Тюмень   авто   внедорожник   протаранил машины   пьяный   ссора с женой   
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10  комментариев
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6k
hhwost Час назад
минус права однозначно.
попадалово на немерянное бабло однозначно.
на учёт в наркодиспансере вкроятно.
срок вероятно.
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−3
GranVasya 4 минуты назад
Потом выяснится, что машина кредитная и числится на теще, а сам он примак и взять с него некуй! Вот и что с таким делать?
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1k
grigorenko vladislav 14 минут назад
Штрафы, лишение, постановка на учёт у нарколога и прочее возмещение ущерба не научат такого ничему. Ещё и дуру включит - типа денег нет, многодетный кормящий отец-одиночка инвалид или типа того. Только 3,14здить. Беспощадно. До возникновения у такого типа безусловного рефлекса. Других методов медицина не знает.
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143
Илья Полчаса назад
Статья 167 Уголовного кодекса РФ – это умышленное уничтожение или повреждение имущества, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
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55k
dima423 Полчаса назад
Вот так вот взять и испортить себе всю жизнь изза какой то херни... есть же люди идиоты)
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33k
Юр21 Полчаса назад
Пздц...
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11k
Летучий Мыш 38 минут назад
Истеричка
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550
ruslan d Час назад
Это же как так надо было перекрыться ?
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