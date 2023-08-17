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Бетономешалка протаранила стоящие автомобили

Бетономешалка протаранила стоящие автомобили

Автор:
17 августа 2023 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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16 августа в Москве на улице Стромынка бетономешалка под управлением 40-летнего водителя столкнулась с тремя стоящими на светофоре автомобилями. Основной удар пришелся на такси. В аварии пострадала пассажирка такси, она была госпитализирована.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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