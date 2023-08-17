Бетономешалка протаранила стоящие автомобили

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16 августа в Москве на улице Стромынка бетономешалка под управлением 40-летнего водителя столкнулась с тремя стоящими на светофоре автомобилями. Основной удар пришелся на такси. В аварии пострадала пассажирка такси, она была госпитализирована.
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