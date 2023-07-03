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АвтоВАЗ восстановил концепт электрокара Lada Rapan

АвтоВАЗ восстановил концепт электрокара Lada Rapan

Автор:
03 июля 2023 14:16
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   музей   
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Уникальный электрический концепт-кар Lada Rapan был представлен в 1996 году и даже был показан на автосалоне в Париже, после чего попал в музей, где медленно старел и разрушался. Для реставрационных работ Рапан пришлось полностью разобрать, чтобы обновить кузов и салон.

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Метки: Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   музей   
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17  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Каждому депутату по такой!
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6k
heta 2 минуты назад
Ну, фиат мультипла и ниссан джук ведь ездят по дорогам, чё бы и рапану не покататься?
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882
probel01 8 минут назад
Запас хода-то какой?
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Судя по комментам - сюда перебралось русофобское быдлО с яплакал. Ну или тупая школота говно мечет.
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1k
pitsilver 42 минуты назад
Практически новая Лада которая даже в музее разрушалась, ее пришлось разобрать чтобы восстановить кузов и салон, а что если бы она на улице или в гараже стояла?
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43k
Игорь 43 минуты назад
"Уникальный электрический концепт-кар Lada Rapan был представлен в 1996 году и даже был показан на автосалоне в Париже, после чего попал в музей, где медленно старел и разрушался."

Из чего сделано сие творение, если оно в условях музея начало разрушаться?
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12k
Denissg 51 минуту назад
Скажите, это здесь проходит конкурс на самый уродский авто?
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619
дмитрий Час назад
Теперь запрещаем самокаты! Будем покупать говно по 1500 000 не меньше!
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56k
Олег Час назад
иллюстрация к " не пердите в Оке" ? Я хочу посмотреть на разработчиков как они пот южным солнцем стоят в пробке перед Крымским мостом 3 часа. Или включить кондиционер, или жариться как курица гриль.
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2k
makc Час назад
А может, всё-таки, ну его к лешему...
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33k
Fat Lynx Час назад
Это самое уродливое творение, что я видел...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
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1k
Tevet 2 часа назад
Артист Театра Моссовета Николай Афонин жил рядом с Раневской. У него был «горбатый» «Запорожец», и иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его «Запорожец» втиснулись сзади три человека, а впереди, рядом с Афониным, села Раневская. Подъезжая к своему дому, она спросила: – К-Колечка, сколько стоит ваш автомобиль? Афонин сказал: – Две тысячи двести рублей, Фаина Георгиевна. – Какое б.л.ядство со стороны правительства, мрачно заключила Раневская, выбираясь из горбатого аппарата.
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34k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
лада кизил
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