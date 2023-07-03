АвтоВАЗ восстановил концепт электрокара Lada Rapan

Lada Rapan имеет кузов необычной формы, который привлекает внимание окружающих. Он выполнен в стиле биодизайна. «Рапан» означает один из видов ракушки. Для конца 90-х дизайн автомобиля был действительно футуристическим. Электромобиль имеет панорамную крышу, светодиодную оптику и необычную приборную панель.



Lada Rapan оснастили силовой установкой от электрической «Оки», разработанной в 1992 году. Электромотор приводят в движение никель-кадмиевые аккумуляторы. Электрокар имеет грузоподъёмность 400 кг и имеет максимальную скорость 90 км/ч. От 0 до 60 км/ч он разгоняется за 14 секунд.