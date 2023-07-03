АвтоВАЗ восстановил концепт электрокара Lada Rapan

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Уникальный электрический концепт-кар Lada Rapan был представлен в 1996 году и даже был показан на автосалоне в Париже, после чего попал в музей, где медленно старел и разрушался. Для реставрационных работ Рапан пришлось полностью разобрать, чтобы обновить кузов и салон.
Lada Rapan имеет кузов необычной формы, который привлекает внимание окружающих. Он выполнен в стиле биодизайна. «Рапан» означает один из видов ракушки. Для конца 90-х дизайн автомобиля был действительно футуристическим. Электромобиль имеет панорамную крышу, светодиодную оптику и необычную приборную панель.
Lada Rapan оснастили силовой установкой от электрической «Оки», разработанной в 1992 году. Электромотор приводят в движение никель-кадмиевые аккумуляторы. Электрокар имеет грузоподъёмность 400 кг и имеет максимальную скорость 90 км/ч. От 0 до 60 км/ч он разгоняется за 14 секунд.
Lada Rapan оснастили силовой установкой от электрической «Оки», разработанной в 1992 году. Электромотор приводят в движение никель-кадмиевые аккумуляторы. Электрокар имеет грузоподъёмность 400 кг и имеет максимальную скорость 90 км/ч. От 0 до 60 км/ч он разгоняется за 14 секунд.
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Метки: Автовсячина Лада авто автомир автомобили концепт машина музей
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Из чего сделано сие творение, если оно в условях музея начало разрушаться?