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В Россию привезли иранские автомобили по цене 1.45 миллиона рублей

В Россию привезли иранские автомобили по цене 1.45 миллиона рублей

Автор:
27 июля 2023 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: Khodro   Автовсячина   Иран   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
2040
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В России начали продавать бюджетный седан IKCO Dena+ от иранского автопроизводителя Iran Khodro. Автомобиль оценил в 1 449 000 рублей, что почти равно стоимости новой LADA Vesta NG в комплектации Enjoy.

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Метки: Khodro   Автовсячина   Иран   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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32  комментария
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33k
АнтонПолднев Час назад
Ага. Первые вопросы, которые возникают, это развитая дилерская сеть со специалистами и наличие з/ч.
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41k
6opbka 44 секунды назад
зебсть
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3k
VPJ 2 минуты назад
Достаточно офигенные авто, как румынская "Дача", эксплуатируемо, мало убиваемый. НО!!! Его, что чиновьё с депутатодарастами вручную со своими семьями прикатило...такие цены. Хотя, о чём это я...Всего лишь в 3-4 раза дороже))))
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2k
Василий Афиногенов 19 минут назад
вот и всё(наши щя накрутят под 2.5М-3М(((((зная их жадность(
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22k
Mike Miller 19 минут назад
Сука, Иран делает собственную шестиступку АКПП!!! Охренеть!!! Всех управленцев автопромом в России, что имели к нему дело за последние лет 20 нужно на каторгу отправлять. Бездари, сраные!! Только и умеют автокомполекты собирать, да деньги пилить, выродки короеды.
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1k
alex 20 минут назад
северная корея может быть будет поставлять России дроны, а Камбоджи может быть автомобили, Вьетнамские автомобили дорогие для нас они напичканы электроникой.
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1k
Dwarf61 59 минут назад
Автомобили, ввезённые после 1 августа резко поднимут в цене и будут сразу больше 2х лямов. И больше не конкурент весте. А по цене больше 2х лямов оно на фиг никому не нужно будет.
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5k
workmen77 Час назад
Вот дожили, я 7 лет назад в салоне покупал новую Октавию А7 в максимальной комплектации за 1,2 млн., а теперь предлагают эту иранскую повозку на базе древнего Пежо за почти 1,5 ляма.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Фи! Дешёвка для нищебродов.
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14k
Antique computer 2 часа назад
Почему так упорно везут в Россию седаны? Гораздо востребованнее и практичнее универсал или хотя бы хэтч.
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441
twincam Antique computer Полчаса назад
картельный сговор продаванов.
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