В Россию привезли иранские автомобили по цене 1.45 миллиона рублей

Седан Dena+ - это рестайлинговый вариант уже знакомой нам «четырехдверки» Dena. От этого авто седан с приставкой «плюс» отличается другой оптикой.



Базируется модель на доработанной французской платформе от Peugeot 405 образца 1987 года. По размерам Dena+ оказывается крупнее нынешней «Весты»: длина - 4558 мм, ширина - 1720 мм, высота - 1460 мм, колёсная база - 2671 мм.



Оснащается IKCO Dena+ 1,7-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, сочетающимся с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.



В списке доступного оборудования значатся круиз-контроль, кондиционер, парктроники с камерой заднего вида, датчики света и дождя, зеркала с обогревом, а также ABS и EBD.