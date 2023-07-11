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Самым угоняемым автомобилем в России стала Lada

Самым угоняемым автомобилем в России стала Lada

Автор:
11 июля 2023 11:24
Сообщество : Автомир
Метки: Лада   авто   машина   новости   угон   угонщики   
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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин объясняет это тем, что данная марка самая популярная на российском рынке и вряд ли перестанет ей быть.

Также он заявил о вероятности увелечения угона среди китайского автопрома, который набирает обороты по популярности в РФ.

Популярными автомобилями для угона всё еще остаются Hyundai и KIA. «Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья», — добавил Шапарин.

Проверяйте свою ласточку под окном, пацаны.

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Метки: Лада   авто   машина   новости   угон   угонщики   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 2 часа назад
Подобные рейтинги, это секрет Полишинеля. Лада возглавила рейтинг. Не может быть! А я-то думал Lamborghini...
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