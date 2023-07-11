Самым угоняемым автомобилем в России стала Lada

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин объясняет это тем, что данная марка самая популярная на российском рынке и вряд ли перестанет ей быть.
Также он заявил о вероятности увелечения угона среди китайского автопрома, который набирает обороты по популярности в РФ.
Популярными автомобилями для угона всё еще остаются Hyundai и KIA. «Это массовые автомобили, их выпустили много, такие машины всегда будут в числе самых угоняемых. Toyota Land Cruiser угоняли и будут угонять, потому что на них высокий спрос в странах Закавказья», — добавил Шапарин.
Проверяйте свою ласточку под окном, пацаны.
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