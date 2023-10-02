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Стали известны подробности онлайн-продаж Лада по "заводской цене"

Стали известны подробности онлайн-продаж Лада по "заводской цене"

Автор:
02 октября 2023 13:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   Тольятти   авто   автомир   автомобили   магазин   машина   шопинг   
2793
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В четверг публиковался пост о начале онлайн-продаж автомобилей Лада по заводской цене, в котором читатели заметили и закономерно сослались с вопросом на интересный пункт, в котором говорилось о продаже автомобилей в кредит.
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Метки: Автовсячина   Лада   Тольятти   авто   автомир   автомобили   магазин   машина   шопинг   
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21  комментарий
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10k
Алексей Час назад
Ох,возвращаются времена когда за машинами надо было ехать хер знает куда и тут снова
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66k
Варакин Алексей 9 минут назад
Фиксированная цена -очереди.
Свободная продажа при ограниченном предложении- цена космос.
Кажется все ясно, что тут обсуждать? Нет придурки набегают и давай свою любимую песню идиотов- " Дилеры охренели вкрай! АвтоВаз совсем совесть потерял!!! Артельный сговор!!!!!"
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18k
RDen 15 минут назад
аакумулятор старый сдавать?
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13k
кот базилий 21 минуту назад
Очередная афера в масштабе страны - все в Тольятти кредиты оформлять....
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20k
scorpick Полчаса назад
Ещё до СВО друг позвал с собой в салон. В качестве поддержки. Хотел Ларгус новый. В кредит любую комплектацию любого цвета. Прямо сейчас. Друг трясёт пачкой денег, суйте, говорит, туда музыку, сигналку, коврики, всё суйте, но плачу прямо здесь и сейчас. Не. Это ждать надо от полугода и дальше. Вот в кредит прямо щас. Артельный сговор это называется. Взял он в кредит и сразу погасил. Но осадочек остался.
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27k
AzuveR 54 минуты назад
Не, не поеду.
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92
ruslan d Час назад
Скидка в том , что нет накидки
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34k
koleos72 Час назад
Ну так дилеры и скупили, просто им лично пришлось приехать. Оплатили кредит, перевозку и теперь в салоне за лимон двести поставят- всё по чесноку!
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532
Михаил 2 часа назад
А кто знает, сколько машин выставил на продажу? 100, 200, 10000?
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