Стали известны подробности онлайн-продаж Лада по "заводской цене"

2793
1
В четверг публиковался пост о начале онлайн-продаж автомобилей Лада по заводской цене, в котором читатели заметили и закономерно сослались с вопросом на интересный пункт, в котором говорилось о продаже автомобилей в кредит.
Уточняется, что продажи автомобилей идут со скидкой в 40 000 рублей, но есть обязательное условие - сделку нужно оформить в кредит и внести предоплату 10 000 рублей, а за автомобилем покупателю придётся лично приехать в Тольятти.
Возмущение читателей вызвал пункт о продаже только в кредит. И как стало известно, он вовсе не будет беспроцентной рассрочкой, а заявлены все 10,5% годовых.
Ресурс Мэйл.ру провел опрос и выяснил, сколько россиян готовы поехать в Тольятти, чтобы сэкономить на покупке новой Лады. В опросе приняли участие почти 1500 человек. Выяснилось, что 38% опрошенных готовы лично отправиться в Тольятти, чтобы купить заветный автомобиль по заводской цене.
О том, что предложение АвтоВАЗа оказалось довольно привлекательным, говорит тот факт, что все выделенные по акции автомобили уже забронированы клиентами. На сайте компании даже висит надпись, что в данный момент автомобили по акции отсутствуют, а это значит, что желающих очень и очень много. На АвтоВАЗе пообещали в ближайшее время пополнить запас автомобилей.
Возмущение читателей вызвал пункт о продаже только в кредит. И как стало известно, он вовсе не будет беспроцентной рассрочкой, а заявлены все 10,5% годовых.
Ресурс Мэйл.ру провел опрос и выяснил, сколько россиян готовы поехать в Тольятти, чтобы сэкономить на покупке новой Лады. В опросе приняли участие почти 1500 человек. Выяснилось, что 38% опрошенных готовы лично отправиться в Тольятти, чтобы купить заветный автомобиль по заводской цене.
О том, что предложение АвтоВАЗа оказалось довольно привлекательным, говорит тот факт, что все выделенные по акции автомобили уже забронированы клиентами. На сайте компании даже висит надпись, что в данный момент автомобили по акции отсутствуют, а это значит, что желающих очень и очень много. На АвтоВАЗе пообещали в ближайшее время пополнить запас автомобилей.
Ссылки по теме:
- Коллекцию автомобилей из Корветов и Мустангов покойного владельца выставят на торги
- Honda разработала электромобиль, чтобы сделать счастливее маленьких пациентов больниц
- Hyundai и Kia начали очередной массовый отзыв автомобилей. Причина - возгорание
- Единственный в мире спидстер Porsche 911 ушёл с молотка
- В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan
Новости партнёров
реклама
Свободная продажа при ограниченном предложении- цена космос.
Кажется все ясно, что тут обсуждать? Нет придурки набегают и давай свою любимую песню идиотов- " Дилеры охренели вкрай! АвтоВаз совсем совесть потерял!!! Артельный сговор!!!!!"
Теперь только они смогут "добраться до сайта"
все легко организовать