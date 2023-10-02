Стали известны подробности онлайн-продаж Лада по "заводской цене"

Уточняется, что продажи автомобилей идут со скидкой в 40 000 рублей, но есть обязательное условие - сделку нужно оформить в кредит и внести предоплату 10 000 рублей, а за автомобилем покупателю придётся лично приехать в Тольятти.



Возмущение читателей вызвал пункт о продаже только в кредит. И как стало известно, он вовсе не будет беспроцентной рассрочкой, а заявлены все 10,5% годовых.



Ресурс Мэйл.ру провел опрос и выяснил, сколько россиян готовы поехать в Тольятти, чтобы сэкономить на покупке новой Лады. В опросе приняли участие почти 1500 человек. Выяснилось, что 38% опрошенных готовы лично отправиться в Тольятти, чтобы купить заветный автомобиль по заводской цене.



О том, что предложение АвтоВАЗа оказалось довольно привлекательным, говорит тот факт, что все выделенные по акции автомобили уже забронированы клиентами. На сайте компании даже висит надпись, что в данный момент автомобили по акции отсутствуют, а это значит, что желающих очень и очень много. На АвтоВАЗе пообещали в ближайшее время пополнить запас автомобилей.