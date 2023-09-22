В Бельгии распродают коллекцию советских машин

В подборку, которую, судя по объявлению, продают одним лотом, включены главным образом стандартные модели АвтоВАЗа разных лет выпуска — от «копейки» до «десятки». Однако музей готов отдать на сторону и необычные спортивные модификации. Это, к примеру, Lada VFTS — «боевая» ВАЗ-2105 из тех, что в 1980-х готовили в Вильнюсе, а также раллийные «Самары» и спортивная Lada Niva.



Подробности их оснащения музей не приводит, но отмечает, что некоторые автомобили являются репликами, похожими на настоящие спорткары лишь внешне, а часть подготовлена к заездам уже в наше время. Цена стартует от 5 тысяч евро за автомобиль.



Отдельно за 21 тысячу евро продают небольшую подборку «Москвичей». Среди них, к примеру, стандартный 2140, редкий пикап Москвич-2335 с вазовским двигателем и незавершённый проект трекового спорткара на базе кузова Москвич-412.



Одним лотом за 12 тысяч евро выставили на продажу две «Волги». «Двадцать первая», судя по объявлению, находится в хорошем состоянии, а универсал ГАЗ-М24 требует реставрации. При этом он оснащён дизельным двигателем, происхождение которого не уточняется. В разное время ГАЗ-24 комплектовали моторами на тяжёлом топливе как ряд импортёров советских автомобилей, так и сам ГАЗ — но исключительно мелкими партиями и на экспорт.



Как объясняют в Abarth Works, желание избавиться от части коллекции связано с тем, что музей переезжает в новое здание.