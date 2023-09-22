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Сообщество Автомир 11771 пост • 837 подписчиков подписаться
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В Бельгии распродают коллекцию советских машин

В Бельгии распродают коллекцию советских машин

Автор:
22 сентября 2023 14:32
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   СССР   авто   автомир   автомобили   интересное   история   машина   музей   
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Автомузей Abarth Works, расположенный недалеко от Антверпена, решил переехать и вынужденно избавляется от части экспозиции. На торги выставили широкий ассортимент автомобилей из стран соцлагеря. Часть автомобилей выставлена "оптом", а раритеты продают отдельно.
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Метки: Автовсячина   Лада   СССР   авто   автомир   автомобили   интересное   история   машина   музей   
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2  комментария
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9k
Роман 48 минут назад
Без горбатого коллекция не полная! И у коллекционера какое то маниакальное желание навесить дополнительные фары. Горбатый с ними смотрелся бы угарно.
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35k
АнтонПолднев 47 минут назад
Не знаю какой спрос на подобное там, но здесь бы распродали в короткий срок.
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Добрый Бабайка

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