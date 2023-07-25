АвтоВАЗ не шутил и действительно наказал дилеров, завышавших цены на Лады

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АвтоВАЗ наказал дилеров, которые завышали рекомендуемые цены на автомобили Lada Vesta NG. Наказанию подверглись московские автосалоны «Автогермес», «Техинком» и «Торгмаш».
В то время как производитель установил рекомендованные цены на автомобили Lada Vesta NG в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей, некоторые дилеры значительно их завысили. Например, один из дилеров продавал машины в базовой комплектации за сумму начиная от 1,7 млн рублей, а другой даже за 2,1 млн рублей.
На «АвтоВАЗе» рассказали, что к указанным дилерам были применены меры коммерческого характера. Что это такое, на предприятии не объяснили. Напомним, что ранее АвтоВАЗ грозил разорвать контракты с теми дилерами, которые будут завышать рекомендованные цены. По всей видимости, в этот раз дилеры отделались предупреждением.
Возникает вопрос, почему АвтоВАЗ просто не сделает собственный интернет-магазин с честными ценами?
На «АвтоВАЗе» рассказали, что к указанным дилерам были применены меры коммерческого характера. Что это такое, на предприятии не объяснили. Напомним, что ранее АвтоВАЗ грозил разорвать контракты с теми дилерами, которые будут завышать рекомендованные цены. По всей видимости, в этот раз дилеры отделались предупреждением.
Возникает вопрос, почему АвтоВАЗ просто не сделает собственный интернет-магазин с честными ценами?
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Метки: Автовсячина Лада авто автоваз автомир автомобили машина
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наверно кто-то откаты перестанет получать