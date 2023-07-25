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АвтоВАЗ не шутил и действительно наказал дилеров, завышавших цены на Лады

АвтоВАЗ не шутил и действительно наказал дилеров, завышавших цены на Лады

Автор:
25 июля 2023 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   авто   автоваз   автомир   автомобили   машина   
1609
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АвтоВАЗ наказал дилеров, которые завышали рекомендуемые цены на автомобили Lada Vesta NG. Наказанию подверглись московские автосалоны «Автогермес», «Техинком» и «Торгмаш».

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Метки: Автовсячина   Лада   авто   автоваз   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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Vovki 2 часа назад
Возникает вопрос, почему АвтоВАЗ просто не сделает собственный интернет-магазин с честными ценами?
===========
наверно кто-то откаты перестанет получать
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11k
sos1960sos 7 минут назад
На "АвтоВАЗе" рассказали, что к указанным дилерам были применены меры коммерческого характера. Что это такое, на предприятии не разъяснили. Наверное впредь будут поставлять им машины с завода по завышенным ценам...
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59
Кристофер Роббин Час назад
Бизнес по русски - хапнуть разом как можно больше, к сожалению, в нашей стране пока так и происходит. Как будто вокруг каждого не сограждане, а враги которых нужно обмануть, обсчитать, обобрать.
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