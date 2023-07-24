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В Санкт-Петербурге чиновников пересадят на автомобили Лада

В Санкт-Петербурге чиновников пересадят на автомобили Лада

Автор:
24 июля 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Faw   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1389
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Спикер Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что сейчас автопарк состоит в основном из автомобилей Toyota Camry, ремонт которых обходится бюджету очень дорого. Пробег некоторых автомобилей достигает 500–600 тысяч километров. По словам Бельского, необходимо обновить автопарк и поддержать расположенный в регионе автомобильный завод.

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Метки: Faw   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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12k
Евгений Час назад
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18k
RDen 22 минуты назад
что там? наклейка от ВАЗа?
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81
danieldewitte Полчаса назад
Когда-то я это уже видел..
Интересно будет за этой клоунадой 2.0 понаблюдать.
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1k
Angelpro 41 минуту назад
Давно пора, тогда может уровень качества вырастит на отечественном автопроме.
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37k
Александр 49 минут назад
Ну шилдик то точно от автоваза повесят, а вот остальное...
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14k
Kostick 59 минут назад
а нахрена им вообще авто? выделять определённую сумму, пусть такси юзают. комфорта им выше крыши. уверен, что из тех полуляма пробега, 1/2 на всякую личную чушь ушли.
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125
skorpin Час назад
26 лет назад, 1 апреля 1997 года, президент России Борис Ельцин попытался пересадить чиновников на «Волги» и «Жигули». Идея принадлежала бывшему губернатору Нижегородской области Борису Немцову
якобы что поддержать ГАЗ.
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15k
Shtoppi Час назад
что ж... посмотрим что из всего этого на этот, который уже, раз получится.
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6k
Андрей Час назад (изменен)
пусть просто на личном, а лучше на общественном транспорте ездят.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Ипошкам по соплям. Ибо нех zолуიаться на Россию
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Лада тоже сомнительное удовольствие, учитывая реальную страну происхождения.
В Китае на самом деле масса автомобилей правительственного уровня, при том разного класса. Столько заводов осталось после исхода европейцев и японцев, неужели нельзя приспособить для сборки? Или напрямую закупать без наглых посредников?
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3k
* You All 2 часа назад
и снова за счёт налогов...пусть с зп у них вычитают!!!
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61k
doker 2 часа назад
Китайцы будут рады.
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