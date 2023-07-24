В Санкт-Петербурге чиновников пересадят на автомобили Лада

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Спикер Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что сейчас автопарк состоит в основном из автомобилей Toyota Camry, ремонт которых обходится бюджету очень дорого. Пробег некоторых автомобилей достигает 500–600 тысяч километров. По словам Бельского, необходимо обновить автопарк и поддержать расположенный в регионе автомобильный завод.
Именно поэтому в скором времени автопарк депутатского корпуса пополнится новыми автомобилями Лада, которые выпускаются на заводите Лада Санкт-Петербург. В первую очередь, это будут автомобили Lada X-cross 5.
Также на заводе планируют начать производство седанов под маркой Lada на базе китайского FAW Bestune B70. Автомобили будут оснащать 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 217-сильным 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Именно седаны, скорее всего, станут основными средствами передвижения для депутатов и придут на смену автомобилям Toyota Camry.
Также на заводе планируют начать производство седанов под маркой Lada на базе китайского FAW Bestune B70. Автомобили будут оснащать 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 217-сильным 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Именно седаны, скорее всего, станут основными средствами передвижения для депутатов и придут на смену автомобилям Toyota Camry.
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Метки: Faw Автовсячина Китай Лада авто автомир автомобили машина
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Интересно будет за этой клоунадой 2.0 понаблюдать.
якобы что поддержать ГАЗ.
В Китае на самом деле масса автомобилей правительственного уровня, при том разного класса. Столько заводов осталось после исхода европейцев и японцев, неужели нельзя приспособить для сборки? Или напрямую закупать без наглых посредников?