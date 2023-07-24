В Санкт-Петербурге чиновников пересадят на автомобили Лада

Именно поэтому в скором времени автопарк депутатского корпуса пополнится новыми автомобилями Лада, которые выпускаются на заводите Лада Санкт-Петербург. В первую очередь, это будут автомобили Lada X-cross 5.



Также на заводе планируют начать производство седанов под маркой Lada на базе китайского FAW Bestune B70. Автомобили будут оснащать 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также 217-сильным 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.



Именно седаны, скорее всего, станут основными средствами передвижения для депутатов и придут на смену автомобилям Toyota Camry.