На продажу выставили гоночный Porsche 962C с допуском к дорогам общего пользования

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Bingo Sports выставил на продажу гоночный Porsche 962C 1994 года. Это гоночный прототип, перестроенный спортсменом Верном Шуппаном для использования на дорогах общего пользования. Стоимость автомобиля не уточняется, но дешёвым он быть не может. Сам Porsche 962 считается одной из легенд, цены на которую могут превышать миллион долларов, а Шуппан построил только шесть таких машин.
Шасси Porsche 962 считалось чрезвычайно успешным: на счету этой модели победы в мировых гонках самого разного уровня, которые одерживала как заводская команда, так и частные гонщики. Всего с 1984 по 1991 год компания построила 91 машину, из них частным клиентам было передано 75 шасси.
Команда Team Schuppan также использовала эти прототипы в конце 1980-х. По окончании жизненного цикла 962 Верн Шуппан решил переделать имевшиеся машины в пригодные для обычных дорог, сохранив основные достоинства шасси. Таким образом, от гоночных эти прототипы отличались более комфортной подвеской с другими пружинами и амортизаторами, простым кондиционером и минимальной кожаной отделкой в салоне.
Двигатель Шуппан сохранил — это 3,3-литровый турбированный «оппозитник», развивающий около 600 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и задним приводом. В проекте участвовали японские инвесторы — этим объясняются наклейки с надписями на японском языке в салоне.
Насколько удобен такой болид в ежедневной эксплуатации, учитывая тесный салон, очень компактный дверной проём и массивные пороги, продавец не уточняет.
Команда Team Schuppan также использовала эти прототипы в конце 1980-х. По окончании жизненного цикла 962 Верн Шуппан решил переделать имевшиеся машины в пригодные для обычных дорог, сохранив основные достоинства шасси. Таким образом, от гоночных эти прототипы отличались более комфортной подвеской с другими пружинами и амортизаторами, простым кондиционером и минимальной кожаной отделкой в салоне.
Двигатель Шуппан сохранил — это 3,3-литровый турбированный «оппозитник», развивающий около 600 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и задним приводом. В проекте участвовали японские инвесторы — этим объясняются наклейки с надписями на японском языке в салоне.
Насколько удобен такой болид в ежедневной эксплуатации, учитывая тесный салон, очень компактный дверной проём и массивные пороги, продавец не уточняет.
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Метки: Porsche Автовсячина авто автомир автомобили аукцион машина
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