На продажу выставили гоночный Porsche 962C с допуском к дорогам общего пользования

Шасси Porsche 962 считалось чрезвычайно успешным: на счету этой модели победы в мировых гонках самого разного уровня, которые одерживала как заводская команда, так и частные гонщики. Всего с 1984 по 1991 год компания построила 91 машину, из них частным клиентам было передано 75 шасси.



Команда Team Schuppan также использовала эти прототипы в конце 1980-х. По окончании жизненного цикла 962 Верн Шуппан решил переделать имевшиеся машины в пригодные для обычных дорог, сохранив основные достоинства шасси. Таким образом, от гоночных эти прототипы отличались более комфортной подвеской с другими пружинами и амортизаторами, простым кондиционером и минимальной кожаной отделкой в салоне.



Двигатель Шуппан сохранил — это 3,3-литровый турбированный «оппозитник», развивающий около 600 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и задним приводом. В проекте участвовали японские инвесторы — этим объясняются наклейки с надписями на японском языке в салоне.



Насколько удобен такой болид в ежедневной эксплуатации, учитывая тесный салон, очень компактный дверной проём и массивные пороги, продавец не уточняет.