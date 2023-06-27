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На продажу выставили гоночный Porsche 962C с допуском к дорогам общего пользования

На продажу выставили гоночный Porsche 962C с допуском к дорогам общего пользования

Автор:
27 июня 2023 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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Bingo Sports выставил на продажу гоночный Porsche 962C 1994 года. Это гоночный прототип, перестроенный спортсменом Верном Шуппаном для использования на дорогах общего пользования. Стоимость автомобиля не уточняется, но дешёвым он быть не может. Сам Porsche 962 считается одной из легенд, цены на которую могут превышать миллион долларов, а Шуппан построил только шесть таких машин.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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