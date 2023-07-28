Aston Martin Джеймса Бонда с реактивным двигателем выставят на аукцион

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Стало известно, что аукционный дом RM Sotheby’s в середине августа выставит на торги необычный Aston Martin V8. Автомобиль Джеймса Бонда появится на торгах в том виде, в котором он работал на съёмочной площадке. Ожидаемая стоимость автомобиля составляет 1 800 000 $ или почти 164 миллиона рублей по текущему курсу.
Это один из четырёх автомобилей Aston Martin V8, участвовавших в съёмках фильма «Искры из глаз» 1987 года о приключениях Джеймса Бонда. Купе продадут со всем «шпионским» оборудованием со съёмочной площадки.
Студия, снимавшая фильм, планировала одолжить машины непосредственно у компании Aston Martin. Однако производитель отказался сотрудничать, так как не справлялся с уже имеющимися заказами на V8: очередь растянулась на полтора года. Поэтому киношникам пришлось выходить из положения необычным образом.
Статичные сцены снимали с использованием стеклопластиковых макетов автомобилей, которых заготовили сразу семь. Для динамичных эпизодов были приобретены четыре подержанных Aston Martin V8 (выставленный на продажу экземпляр выпущен в 1973 году), которые визуально адаптировали под более современные модели.
Именно это купе задействовали в съёмках финальной погони по замёрзшему озеру — британскому спорткару пришлось уходить от армады, состоявшей из военных машин и нескольких ВАЗ-2106. Автомобиль совершает эффектный прыжок с трамплина благодаря выдвижным полозьям и ракетному ускорителю. Всё это оборудование, а также внутренний каркас безопасности прилежно сохранены.
Ещё один необычный эпизод биографии этого «Астона» в том, что полноценный силовой агрегат он получил лишь пару лет назад. Поскольку спорткар в конце погони падает в сугроб, для упрощения съёмок с него сняли двигатель и в таком виде в 1995 году продали одному из коллекционеров. После этого автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, а двигателем его оснастили по инициативе нынешнего владельца. Это аутентичный карбюраторный V8 с 5-ступенчатой механикой ZF. Кроме того, машину полностью отреставрировали, а «ракетному ускорителю» добавили возможность имитировать языки пламени.
Аукционисты называют будущие торги уникальными. Авторы фильма «Искры из глаз» распродали все четыре Aston Martin, участвовавших в съёмках, но три остальных хранятся в частных коллекциях, и расставаться с ними владельцы, судя по всему, не собираются.
Студия, снимавшая фильм, планировала одолжить машины непосредственно у компании Aston Martin. Однако производитель отказался сотрудничать, так как не справлялся с уже имеющимися заказами на V8: очередь растянулась на полтора года. Поэтому киношникам пришлось выходить из положения необычным образом.
Статичные сцены снимали с использованием стеклопластиковых макетов автомобилей, которых заготовили сразу семь. Для динамичных эпизодов были приобретены четыре подержанных Aston Martin V8 (выставленный на продажу экземпляр выпущен в 1973 году), которые визуально адаптировали под более современные модели.
Именно это купе задействовали в съёмках финальной погони по замёрзшему озеру — британскому спорткару пришлось уходить от армады, состоявшей из военных машин и нескольких ВАЗ-2106. Автомобиль совершает эффектный прыжок с трамплина благодаря выдвижным полозьям и ракетному ускорителю. Всё это оборудование, а также внутренний каркас безопасности прилежно сохранены.
Ещё один необычный эпизод биографии этого «Астона» в том, что полноценный силовой агрегат он получил лишь пару лет назад. Поскольку спорткар в конце погони падает в сугроб, для упрощения съёмок с него сняли двигатель и в таком виде в 1995 году продали одному из коллекционеров. После этого автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, а двигателем его оснастили по инициативе нынешнего владельца. Это аутентичный карбюраторный V8 с 5-ступенчатой механикой ZF. Кроме того, машину полностью отреставрировали, а «ракетному ускорителю» добавили возможность имитировать языки пламени.
Аукционисты называют будущие торги уникальными. Авторы фильма «Искры из глаз» распродали все четыре Aston Martin, участвовавших в съёмках, но три остальных хранятся в частных коллекциях, и расставаться с ними владельцы, судя по всему, не собираются.
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