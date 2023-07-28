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Aston Martin Джеймса Бонда с реактивным двигателем выставят на аукцион

Aston Martin Джеймса Бонда с реактивным двигателем выставят на аукцион

Автор:
28 июля 2023 16:15
Сообщество : Автомир
Метки: Aston Martin   Автовсячина   Джеймс Бонд   авто   автомир   автомобили   аукцион   кино   машина   
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Стало известно, что аукционный дом RM Sotheby’s в середине августа выставит на торги необычный Aston Martin V8. Автомобиль Джеймса Бонда появится на торгах в том виде, в котором он работал на съёмочной площадке. Ожидаемая стоимость автомобиля составляет 1 800 000 $ или почти 164 миллиона рублей по текущему курсу.

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Метки: Aston Martin   Автовсячина   Джеймс Бонд   авто   автомир   автомобили   аукцион   кино   машина   
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