Aston Martin Джеймса Бонда с реактивным двигателем выставят на аукцион

Это один из четырёх автомобилей Aston Martin V8, участвовавших в съёмках фильма «Искры из глаз» 1987 года о приключениях Джеймса Бонда. Купе продадут со всем «шпионским» оборудованием со съёмочной площадки.



Студия, снимавшая фильм, планировала одолжить машины непосредственно у компании Aston Martin. Однако производитель отказался сотрудничать, так как не справлялся с уже имеющимися заказами на V8: очередь растянулась на полтора года. Поэтому киношникам пришлось выходить из положения необычным образом.



Статичные сцены снимали с использованием стеклопластиковых макетов автомобилей, которых заготовили сразу семь. Для динамичных эпизодов были приобретены четыре подержанных Aston Martin V8 (выставленный на продажу экземпляр выпущен в 1973 году), которые визуально адаптировали под более современные модели.



Именно это купе задействовали в съёмках финальной погони по замёрзшему озеру — британскому спорткару пришлось уходить от армады, состоявшей из военных машин и нескольких ВАЗ-2106. Автомобиль совершает эффектный прыжок с трамплина благодаря выдвижным полозьям и ракетному ускорителю. Всё это оборудование, а также внутренний каркас безопасности прилежно сохранены.



Ещё один необычный эпизод биографии этого «Астона» в том, что полноценный силовой агрегат он получил лишь пару лет назад. Поскольку спорткар в конце погони падает в сугроб, для упрощения съёмок с него сняли двигатель и в таком виде в 1995 году продали одному из коллекционеров. После этого автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, а двигателем его оснастили по инициативе нынешнего владельца. Это аутентичный карбюраторный V8 с 5-ступенчатой механикой ZF. Кроме того, машину полностью отреставрировали, а «ракетному ускорителю» добавили возможность имитировать языки пламени.



Аукционисты называют будущие торги уникальными. Авторы фильма «Искры из глаз» распродали все четыре Aston Martin, участвовавших в съёмках, но три остальных хранятся в частных коллекциях, и расставаться с ними владельцы, судя по всему, не собираются.