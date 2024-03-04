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Гоночный Porsche 906 Carrera 6 1966 года ушёл с молотка за 2,2 миллиона долларов

Гоночный Porsche 906 Carrera 6 1966 года ушёл с молотка за 2,2 миллиона долларов

Автор:
04 марта 2024 15:36
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   
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С молотка аукциона Сотбис ушёл Porsche 906 Carrera 6, построенный в 1966 году. Автомобиль имеет опыт реальных гонок и прошёл перед продажей полную реставрацию. Финальная цена лота составила 2 205 000 долларов или 202 000 000 рублей.
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Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   
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