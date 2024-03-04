Гоночный Porsche 906 Carrera 6 1966 года ушёл с молотка за 2,2 миллиона долларов

Модель стала одной из самых успешных в гоночной истории марки Porsche. Уже в первой своей гонке, 24-часовом марафоне Дайтоны 1966 года, 906-й одержал победу. Общий счёт его первым местам идёт на десятки.



Porsche 906 стал преемником модели 904. Для него разработали новую пространственную раму из стальных труб. Лёгкий кузов из стекловолокна продували в аэродинамической трубе, чтобы достигнуть максимальной обтекаемости. Машина весит всего 580 килограммов.



В движение автомобиль приводит двухлитровая «шестёрка» от Porsche 911 R. У него картер из магния, шатуны из титана и кованый стальной коленвал. Мотор развивает 210 л.с. при 8000 об/мин. Болид набирает с ним максимальную скорость 280 км/ч.



Многие выпущенные Porsche 906 были уничтожены в авариях на гоночных трассах. Сейчас они особо ценимы коллекционерами за редкость и большие успехи в прошлом. Представленная машина участвовала примерно в 80 официальных гонках, выиграв многие из них. Автомобиль пережил замену двигателя и полную реставрацию.