Автомобиль-пивбар продают за 3 000 000 рублей

Автомобиль представляет из себя традиционное шале, в котором есть диван, обеденный стол, мини-кухня с газовой плиткой. На стенах можно увидеть картины и часы с кукушкой. Передние сиденья водителя и пассажира выполнены в виде деревянных стульев. Руль и рычаг КПП сделаны из дерева. Причем вместо рычага коробки передач используется перевёрнутая ножка стола.



Кузовные панели — металлические, а бамперы окрашены под дерево. На кузове повсюду — изображения альпийских пейзажей.



Под капотом избушки на колесах расположился 1,6-литровый двигатель мощностью 47 лошадиных сил. Пробег автомобиля составляет 73,2 тысячи километров.