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Автомобиль-пивбар продают за 3 000 000 рублей

Автомобиль-пивбар продают за 3 000 000 рублей

Автор:
01 августа 2023 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   фольксавген   
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В Италии выставили на аукцион VW Beetle 1970 года переделанный деревянную избушку-пивбар. Продавец просит за уникальный автомобиль Holzhaus от 20-30 тысяч евро.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   фольксавген   
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1  комментарий
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livaneth Час назад
3000000 рублей - это хотелка продавца. Напишите, за сколько его в итоге купят.
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