Автомобиль-пивбар продают за 3 000 000 рублей

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В Италии выставили на аукцион VW Beetle 1970 года переделанный деревянную избушку-пивбар. Продавец просит за уникальный автомобиль Holzhaus от 20-30 тысяч евро.
Автомобиль представляет из себя традиционное шале, в котором есть диван, обеденный стол, мини-кухня с газовой плиткой. На стенах можно увидеть картины и часы с кукушкой. Передние сиденья водителя и пассажира выполнены в виде деревянных стульев. Руль и рычаг КПП сделаны из дерева. Причем вместо рычага коробки передач используется перевёрнутая ножка стола.
Кузовные панели — металлические, а бамперы окрашены под дерево. На кузове повсюду — изображения альпийских пейзажей.
Под капотом избушки на колесах расположился 1,6-литровый двигатель мощностью 47 лошадиных сил. Пробег автомобиля составляет 73,2 тысячи километров.
Кузовные панели — металлические, а бамперы окрашены под дерево. На кузове повсюду — изображения альпийских пейзажей.
Под капотом избушки на колесах расположился 1,6-литровый двигатель мощностью 47 лошадиных сил. Пробег автомобиля составляет 73,2 тысячи километров.
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