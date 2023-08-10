Раритетный Porsche 930 Turbo угнали из музея, но смогли найти

Винтажные 911-е с турбонаддувом выпуска 1975-1989 годов, известные как Porsche 930 Turbo, являются желанными объектами среди почитателей марки, и стоимость хорошо сохранившихся экземпляров ныне доходит до четверти миллиона долларов и выше.



Вряд ли 36-летний американец Дэниел Бойс был оригинален в своих помыслах, когда летом 2023 года решил выкрасть понравившийся ему Porsche 930 Turbo 1977 года из музея классических автомобилей Сарасоты. Скорее, удивляет его настойчивость в достижении заданной цели и определённая продуманность действий.



Чтобы получить доступ к желанному автомобилю, стоявшему в экспозиции закрытого для посетителей здания, похитителю пришлось переместить семь припаркованных вокруг машин. Ключи от 930-го лежали на водительском коврике, что облегчило угон. Всё остальное Бойс сделал так аккуратно, что прибывшие на вызов сигнализации патрульные лишь со второй попытки догадались, что совершена кража.



Угнанный автомобиль промелькнул на камерах видеонаблюдения, а затем бесследно исчез. До тех пор, пока владелец музея не получил наводку, что похожий на пропавший Porsche цвета коричневый металлик был замечен на одном из складов, после чего в дело вмешалась полиция.



Выяснилось, что незадолго до похищения Дэниел Бойс зарегистрировал Porsche 930 Turbo, используя VIN другого 911-го, который был разбит 23 года назад и продан на свалку в Калифорнии. Исследование содержимого мобильного телефона подозреваемого дало следствию дополнительные улики — фотографии автомобиля, аналогичного украденному, а также изображения кода доступа и номера складской ячейки, что и привело полицейских к похищенному спорткару.



Можно считать, что история с музейным Porsche 930 Turbo завершилась благополучно. Но так случается не всегда, гораздо чаще угнанные коллекционные авто пропадают безо всяких надежд на их возвращение.