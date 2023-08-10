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Раритетный Porsche 930 Turbo угнали из музея, но смогли найти

Раритетный Porsche 930 Turbo угнали из музея, но смогли найти

Автор:
10 августа 2023 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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Автомобиль целенаправленно выкрали из музея, а затем зарегистрировали на частное лицо с помощью поддельных документов. Но интересно тут то, как была совершена кража.

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Метки: Porsche   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   угон   
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1  комментарий
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L.Nemo Полчаса назад
Угнали, но смогли найти? Нашли, но не смогли угнать? Искали, но угнали? Я пять раз перечитывал заголовок
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