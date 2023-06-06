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Уникальный Porsche 356 Abarth 1953 года выставили на торги

Уникальный Porsche 356 Abarth 1953 года выставили на торги

Автор:
06 июня 2023 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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Аукцион Classic Cars выставил на торги уникальный спорткар Porsche 356 Borghi Abarth 1965 года выпуска - проект кузовного ателье Альдо Борги, реализованный в Буэнос-Айресе. Базой этого проекта послужил Porsche 356, почти уничтоженный в пожаре.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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