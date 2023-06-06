Уникальный Porsche 356 Abarth 1953 года выставили на торги

Оригинальный Porsche 356 выпуска 1953 года в середине 1960-х попал в аварию, результатом которой стал пожар. Восстановлению автомобиль не подлежал, но Альдо Борги усмотрел в его останках некоторый потенциал. К тому времени аргентинец итальянского происхождения уже был известным кузовщиком, так как одним из немногих активно использовал в своей работе алюминиевые сплавы.



Среди деталей, которые удалось спасти после пожара — некоторые компоненты кузова, двигатель и трансмиссия. Альдо Борги не только собрал это всё воедино, но и создал для «356-го» новую нетрадиционную внешность. Автомобиль теперь больше напоминает винтажные Ferrari, чем классический Porsche, хотя на самом деле стилизован под гоночные Abarth-Porsche, которые немецкая компания и итальянское ателье совместно строили в 1960-х.



Кузовные панели выполнены вручную из алюминия. Интерьер также пришлось воссоздавать с нуля.



Компоновочная схема оригинального Porsche 356 сохранилась — двигатель расположен сзади. Это оппозитная четвёрка объёмом 1.6 литра, судя по всему позаимствованная у более современного «356-го», так как в начале 1950-х Porsche не использовала моторы такого объёма. Агрегат развивает около 110 л. с. и работает с 4-ступенчатой механикой. Спорткар был заметно шустрее оригинала за счёт более мощного двигателя и облегчённого кузова.



Заказчику уникального проекта 356 Abarth принадлежал до 1972 года, после чего машину выкупил сам Борги и владел ею в течение двух десятков лет, периодически участвуя в разных гонках. Нынешний хозяин автомобиля несколько лет назад профинансировал его полную реставрацию, после чего экзотическое купе проехало не более пяти километров.



Текущая ставка за автомобиль составляет 35 000 евро, но до конца торгов ещё несколько дней и за это время цену успеют разогнать. 11 июня станет известна финальная цена лота.