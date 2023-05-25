АвтоВАЗ официально назвал стоимость новых LADA Vesta NG

Базовая Lada Vesta NG в комплектации Comfort за 1 239 900 рублей включает в себя:



- Двигатель объемом 1.6 литра мощностью 90 л.с.

- 5-ступенчатая механическая коробка передач

- АБС

- Светодиодная оптика

- 2 подушки безопасности

- Запуск двигателя с кнопки

- Охлаждаемый перчаточный ящик

- Кондиционер

- Электропривод наружных зеркал

- Электростеклоподъемники: передние и задние

- Дисковые тормоза на всех колесах



Изменятся ли цены?

Вполне вероятно, что со временем цены на новую «Весту» могут измениться. Это может быть произойти по многим причинам. На АвтоВАЗе ранее пообещали, что будут контролировать своих дилеров и даже смогут разрывать контракты с теми из них, кто будет продавать продукцию по завышенным ценам.