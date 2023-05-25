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АвтоВАЗ официально назвал стоимость новых LADA Vesta NG

АвтоВАЗ официально назвал стоимость новых LADA Vesta NG

Автор:
25 мая 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: vesta ng   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   лада   машина   
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Сегодня АвтоВАЗ официально объявил цену на автомобиль Lada Vesta NG в базовой комплектации. За версию Comfort производитель установил цену на уровне 1 239 900 рублей. Что входит в комплектацию читайте далее.
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Метки: vesta ng   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   лада   машина   
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9  комментариев
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6k
Алексей 36 минут назад
Нормальная комплектация. Всё, что нужно, есть. Ещё бы цену пониже.
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33k
Snork Snorkoff 7 секунд назад
Если бы за эти деньги она комплектовалась классическим ватоматом и движкой 1,8. Был бы бестселлер. А так.. хз. Дорого, даже при доходах выше среднего.
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1k
Александр Голованов 3 минуты назад
А двигатель ну никак помощнее, хотя бы 110 снять с 1,6? Ну и климат уже хотя бы однозонный.
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5k
pinbalist 14 минут назад
В нашей стране обогрев лобового намного полезней чем запуск с кнопки и холодный бардачок.
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17k
_Tango_ 16 минут назад
Откуда в их списке мой телефон???

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7k
klop 22 минуты назад
Нормальная цена, надолго ли она?
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