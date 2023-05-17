FISHKINET
Сообщество Аварии 6673 поста • 544 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"

В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"

Автор:
17 мая 2023 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Ленобласть   Мерседес   авария   мото   мотоцикл   
2155
4
1

30-летняя Ольга - мать двоих детей, двигалась на "Ямахе", когда в нее влетела дорогая иномарка. Как заявляют очевидцы, "немец" шел на обгон по встречной полосе и протаранил двухколесный транспорт. Девушка погибла на месте.

За рулем автомобиля оказался мужчина престарелого возраста. Продув показал отсутствие алкоголя в его организме.

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» пошёл на обгон по встречной полосе, в зоне со «слепым поворотом» и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Yamaha, за рулём которого находилась Ольга М. Девушка погибла на месте ДТП. Судя по фото в соцсетях, удар был сильным — у мотоцикла разлетелась вся передняя часть. У автомобиля деформировано левое крыло.

Знакомые Ольги сообщают, что она была внимательным водителем. По словам подруги погибшей, Ольга никогда не совершала опасных манёвров и ездила аккуратно. В социальных сетях мотоциклетное сообщество выражает соболезнования родным и близким женщины.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   Ленобласть   Мерседес   авария   мото   мотоцикл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
82  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
· · 50 минут назад
"...мать двоих детей...", семья и мотоцикл не совместимы !
Также, как и одно из моих хобби (парашютный спорт), когда женился и появились сыновья .
И это не из-за цены, спорт дорогой, кому мои родные будут нужны, если убьюсь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Astofenargus Минуту назад
Помню, где-то читал, что мотоцикл является средством передвижения повышенной опасности...
А вот у старого говнюка всё изъять в пользу осиротевших.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег 2 минуты назад
91 это не "престарелый возраст", а вполне себе старческий. По машине и деду видно, что он не сантехником работал. Деваху жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 4 минуты назад
С точки зрения ПДД, всегда есть виновник, я предпочитаю думать иначе, если мне транспортное средство может причинить вред ( я знаю что можно разбиться на машине а не надо летать и на ней!) - я на него не сажусь, особенно, когда есть те, кому я дорог и за кого я в ответе. В данном случае, ТП была самоуверенна и поплатилась, не она первая и не она последняя. Она хотела рисковать - она дорисковалась.
Консервная банка всегда лучше в ДТП чем хрустик между ног.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Brodyaga 6 минут назад
Я так понял, что это было ничем не спровоцированное, намеренное нарушение правил (не)почтенным старцем?
Ну, и если признать это именно намеренным нарушением - то налицо сознательные действия с объектом повышенной опасности, с нанесением материального и морального вреда. Причем именно детей и признать пострадавшими, и обязать виновного выплачивать полное содержание до совершеннолетия, а лучше - до 21г. Далее - компенсацию. Причем гарантировать выплаты наложением соответствующего обременения на имущество виновника, движимое и недвижимое. В случае кончины виновного до окончания сроков выплат перенести обязанность выплаты на наследников (естественно, если таковые заявят права на наследство), в случае отсутствия наследников - изъять обремененное в пользу государства, и осуществлять выплаты путем выплаты доходов от частичной или полной, разовой или последовательной продажи, сдачи в аренду, или иного способа извлечения прибыли от имущества виновника.
Дабы и родные, и сами потенциальные возрастные ездуны четко осознавали, что ценой за их право передвижения будет благополучие и их, и их наследников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
да пох на эту гонщицу, если мозгов не дано
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 13 минут назад
Полностью согласен с мнением комментаторов по поводу наличия двоих детей у погибшей. Как дети, семья появляются, автоматически появляется и ответственность. Это же как дважды два. Приходится ограничивать себя в том, что делал раньше. Меняются хобби, привычки, жизненный уклад, обязанности. Это и называется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед близкими. Если в 30 лет при наличии двоих детей, эта барышня не смогла расставить приоритеты правильно, то можно только посочувствовать детям и близким. Саму её почему-то не жалко. Ну и дед-водила, конечно, м@дак и должен сесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 20 минут назад
Весна пришла. Мотобратья это как весеннее говно, никуда не денешься((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей Полчаса назад
Старый хер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
Алексей Алексеев 37 минут назад
Старые пердуны за рулем хуже баб...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 43 минуты назад
Все бабу ругают, но виноват старый 3,14дорас в этом случае, падла, на повороте обгонять, старый ган д он
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov 57 минут назад
Жалко её конечно. Но...
Как только у меня родился первый сын, я продал свой ИЖ-Планету и стал пристёгивать ремень в авто. Надо же понимать - теперь живешь не только ради себя...

PS "По словам подруги погибшей, Ольга никогда не совершала опасных манёвров и ездила аккуратно."
Брехня. Мотоциклы покупают не для того чтобы "ездить аккуратно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Knives22 vasilykopkov 55 минут назад
А в Питере топоры покупают не для того что бы дрова колоть, а что бы трупы разделывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Час назад
Убил... Многие ездят на расслабоне и порой КАМАЗ не замечают выходя на обгон, а тут и вовсе уникум старопердяжный в закрытом повороте выперся на встречку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian Час назад
Садишься на мотоцикл - будь готов к такому финалу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Knives22 Karelian Час назад
Садишься за руль седана будь готов быть расплющенным камазом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Knives22 Психологическая поддержка 38 минут назад
Я к тому что всегда найдется рыба покрупнее. И один грузовик может собрать легковушек столько что мало не покажется. Нам теперь всем на грузовики пересесть что бы максимально себя обезопасить? Или наконец начнем уважать всех участников дорожного движения и соблюдать правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
931
ruslan d 2 часа назад
Этому дяде за 90 лет ... какой нафиг руль ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
12k
GROMOZEKA 2 часа назад
А мне думается, что это мацацыкл пер по встречке, а чувак на мерсе его просто зацепил двигаясь в своей полосе.
Нет, я конечно не утверждаю, но практически все двухколесные, которых я встречал, обгоняли именно так.
Так, что и тут у меня подозрения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
2k
ChePaev 2 часа назад
а мать двоих детей чем думала, садясь верхом на реактивный снаряд? Думала до ста лет прожить с таким образом жизни? зачем было дергать судьбу за усы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 38)
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Пересмешники русского леса: как живут красавицы-сойки
Пересмешники русского леса: как живут красавицы-сойки
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#ДТП#США#факты#забавно#знаменитости#до и после#улыбнуло
#Юмор#интересно#автомир#позитив#в мире#авто аварии#кино#люди#Китай#Автовсячина
#Прикол#интересное#машина#история#аварии#подборка#Россия#СССР#шоу бизнес#суд
Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) Asus ROG Ally успешно запустила игры с Nintendo Switch, Xbox 360 и PS3 (видео) В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка на полном ходу снесла легковушки, а на трассе М-11 столкнулись более 40 автомобилей В Лефортовском тоннеле Москвы бетономешалка на полном ходу снесла легковушки, а на трассе М-11... В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар Начальник столичного МЧС попал в ДТП, когда спешил на пожар В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда, есть погибшие "Я пиво пролил!": самарские дрифтеры попали в ДТП, но пожаловались лишь на потерю пенного напитка "Я пиво пролил!": самарские дрифтеры попали в ДТП, но пожаловались лишь на потерю пенного напитка

На что жалуетесь?

Вернуться