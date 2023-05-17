В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"

30-летняя Ольга - мать двоих детей, двигалась на "Ямахе", когда в нее влетела дорогая иномарка. Как заявляют очевидцы, "немец" шел на обгон по встречной полосе и протаранил двухколесный транспорт. Девушка погибла на месте.
За рулем автомобиля оказался мужчина престарелого возраста. Продув показал отсутствие алкоголя в его организме.
По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» пошёл на обгон по встречной полосе, в зоне со «слепым поворотом» и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Yamaha, за рулём которого находилась Ольга М. Девушка погибла на месте ДТП. Судя по фото в соцсетях, удар был сильным — у мотоцикла разлетелась вся передняя часть. У автомобиля деформировано левое крыло.
Знакомые Ольги сообщают, что она была внимательным водителем. По словам подруги погибшей, Ольга никогда не совершала опасных манёвров и ездила аккуратно. В социальных сетях мотоциклетное сообщество выражает соболезнования родным и близким женщины.
Источник:
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Также, как и одно из моих хобби (парашютный спорт), когда женился и появились сыновья .
И это не из-за цены, спорт дорогой, кому мои родные будут нужны, если убьюсь ?
А вот у старого говнюка всё изъять в пользу осиротевших.
Консервная банка всегда лучше в ДТП чем хрустик между ног.
Ну, и если признать это именно намеренным нарушением - то налицо сознательные действия с объектом повышенной опасности, с нанесением материального и морального вреда. Причем именно детей и признать пострадавшими, и обязать виновного выплачивать полное содержание до совершеннолетия, а лучше - до 21г. Далее - компенсацию. Причем гарантировать выплаты наложением соответствующего обременения на имущество виновника, движимое и недвижимое. В случае кончины виновного до окончания сроков выплат перенести обязанность выплаты на наследников (естественно, если таковые заявят права на наследство), в случае отсутствия наследников - изъять обремененное в пользу государства, и осуществлять выплаты путем выплаты доходов от частичной или полной, разовой или последовательной продажи, сдачи в аренду, или иного способа извлечения прибыли от имущества виновника.
Дабы и родные, и сами потенциальные возрастные ездуны четко осознавали, что ценой за их право передвижения будет благополучие и их, и их наследников.
Как только у меня родился первый сын, я продал свой ИЖ-Планету и стал пристёгивать ремень в авто. Надо же понимать - теперь живешь не только ради себя...
PS "По словам подруги погибшей, Ольга никогда не совершала опасных манёвров и ездила аккуратно."
Брехня. Мотоциклы покупают не для того чтобы "ездить аккуратно".
Нет, я конечно не утверждаю, но практически все двухколесные, которых я встречал, обгоняли именно так.
Так, что и тут у меня подозрения
Вполне возможно
Тебе преподнесли мнение в посте и ты сразу побежал минуса ставить.
Я в таких случаях хотел бы почитать протокол и увидеть ПОДПИСАННУЮ схему ДТП.
А то даже тут уже не раз оказывалось, что текст в теме весьма далек от реальной ситуации