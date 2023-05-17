В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» пошёл на обгон по встречной полосе, в зоне со «слепым поворотом» и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Yamaha, за рулём которого находилась Ольга М. Девушка погибла на месте ДТП. Судя по фото в соцсетях, удар был сильным — у мотоцикла разлетелась вся передняя часть. У автомобиля деформировано левое крыло.

