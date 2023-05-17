Самое странное ДТП в Лас-Вегасе

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В Лас-Вегасе вынесли приговор женщине, которая управляла транспортным средством под кокаином и врезалась в другую машину, в которой находился гражданин под метамфетамином. Гражданин погиб.
Помимо наркотиков в организме обоих был обнаружен алкоголь, но если у женщины он был лишь слегка выше нормы, то у гражданина – в 3 раза выше. Как бы то ни было, кокаинистка нашла подход к судье и получила всего 72 месяца тюрьмы, да и то с отсрочкой исполнения приговора.
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