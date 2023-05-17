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Самое странное ДТП в Лас-Вегасе

Самое странное ДТП в Лас-Вегасе

Автор:
17 мая 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Лас-Вегас   Наркотики   авария   в мире   люди   
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В Лас-Вегасе вынесли приговор женщине, которая управляла транспортным средством под кокаином и врезалась в другую машину, в которой находился гражданин под метамфетамином. Гражданин погиб.

Помимо наркотиков в организме обоих был обнаружен алкоголь, но если у женщины он был лишь слегка выше нормы, то у гражданина – в 3 раза выше. Как бы то ни было, кокаинистка нашла подход к судье и получила всего 72 месяца тюрьмы, да и то с отсрочкой исполнения приговора.

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Метки: ДТП   Лас-Вегас   Наркотики   авария   в мире   люди   
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8  комментариев
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9k
Борис Карабанов 4 часа назад
Нанюхаются своих кокаинов...
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7k
Nikolay 18 минут назад
Эксперимент показал - кокаин полезнее для здоровья чем метамфетамин. Эксперименты продолжаются, ждем новых результатов из Лас-Вегаса. Просьба - включить в тестовую выборку кроме потребителей наркотиков, так же представителей различных нетрадиционных сексуальных ориентаций, представителей различных партий, финансистов и т.д. Наука превыше всего!
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32k
Slonyash 3 часа назад
Как тут не вспомнить!


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1k
Бывалый 3 часа назад
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10k
JeanLuk 3 часа назад
Премию Дарвина обоим
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6k
ManRox 4 часа назад
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6k
BirdTalk 4 часа назад
И?
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