По словам мужчины, сначала сотрудники ДПС были согласны с тем, что его вины в ДТП не было. После того как приехало руководство ситуация изменилась. Полицейские стали уверять, что водитель мерседеса проехал на красный.
В Ворошиловском районе Волгограда водитель автомобиля Mercedes врезался на перекрёстке в автомобиль ДПС Лада Гранта. Водитель иномарки утверждает, что до смены светофора оставалось ещё три секунды и он в ДТП не виноват.
"Я ехал в среднем ряду, а сотрудники полиции ехали в противоположном направлении. На перекрёстке с улицей Калинина они поворачивали налево, в сторону улицы Козловской. На светофоре горел зелёный, оставалось ещё три секунды, когда я переехал стоп-линию. Полицейский автомобиль поворачивал без опознавательных сигналов, огней и сопровождающих звуков. Я попытался максимально взять вправо, чтобы их не задеть, но столкновение всё равно произошло", — рассказал Гавриил, находившийся за рулём белого "мерседеса" порталу V1.ru.
Мужчина рассказал, что сначала сотрудники ДПС были согласны с тем, что его вины в ДТП нет, но когда приехало начальство, всё изменилось.
— Как только всё произошло, никто ни к кому не подходил, я ожидал в машине, — добавил водитель иномарки. — Сотрудники подошли, спросили, здоровы ли все. К счастью, всё в порядке. То, что я ехал на зеленый, никто не отрицал. Оба полицейских ходили, фотографировали, потом сели в машину. Потом приехал кто-то из их руководства. И с этого момента они начали считать себя правыми. У меня видеорегистратора нет. Полицейские видео на месте нам предоставлять не стали, ссылаясь на плохое качество. Потом сотрудникам показали видео с городских камер, вот сейчас мы в РОВД разбираемся.
Полицейские видео со своего устройства предоставлять отказались, ссылаясь на плохое качество. Несмотря на то, что спор пока не решён, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области заявили, что виноват водитель мерседеса.
— Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение со служебной автомашиной Lada Granta, — сообщили в региональном главке. — Пострадавших нет.
Источник:
- Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП
- Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и сбежал
- В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
- На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
- Россиянину нужно было добраться в соседний город, только вот способ он придумал незаконный
Понравилось24
Забавно, что вызвали начальство - примерно так же ТП вызывают папика. А ведь у них страховка наверняка есть, извинились бы и обратились в страховую, вот и вся проблема.
A у нас как в детском саду - власть не может ошибаться и точка!.. Иначе как Навальный в тюрьму - нечего духовные скрепы разгибать!..
Мой тесть как-то попал в ДТП, когда двигающиеся в противоположном направлении экипаж ДПС решили резко развернуться через сплошную на загородной дороге. а когда поняли. что не успевают, просто встали как вкопанные поперек. Тесть, чтобы их не таранить ушел на обочину, а в него уже на обочине влетела шестерка, которая не успела оттормозиться. Виновным признали дедушку за рулем шестерки, а тестю ремонт оплатила страховая, а ДПС вообще не при делах оказались...
Про тестя твоего тоже всё верно. ДПС не участвовали в дтп, а водитель шестерки дистанцию не соблюдал и совершил дтп, он и виноват.
И флешка запасная всегда есть, если придётся эту вынимать и сохранить, чтобы было с чем дальше ехать.