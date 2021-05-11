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В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности

В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности (4 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:56
Сообщество : Аварии
Метки: Мерседес   авария   волгоград   дпс   дтп   полиция   фото   
1839
4

По словам мужчины, сначала сотрудники ДПС были согласны с тем, что его вины в ДТП не было. После того как приехало руководство ситуация изменилась. Полицейские стали уверять, что водитель мерседеса проехал на красный.

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Метки: Мерседес   авария   волгоград   дпс   дтп   полиция   фото   
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14  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
Да чего тут думать - сначала шуганулись, машина не дешевая, потом пробили Гаврилу на наличие связей, выяснили что ничего нет, и резко оборзели.
Забавно, что вызвали начальство - примерно так же ТП вызывают папика. А ведь у них страховка наверняка есть, извинились бы и обратились в страховую, вот и вся проблема.
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66k
Холодненький 22 минуты назад
Чтобы Признать свою неправоту нужно жить в Канаде. Только там это пройдет как нормально..
A у нас как в детском саду - власть не может ошибаться и точка!.. Иначе как Навальный в тюрьму - нечего духовные скрепы разгибать!..
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858
Дмитрий Полчаса назад
Жаль, конечно, что все деньги ушли на машину, а на регистратор ничего не хватило... Теперь только свидетелей искать, которые не побоятся подписаться за показание против ППС. Иначе никак. У нас менты ответственность нести не умеют.
Мой тесть как-то попал в ДТП, когда двигающиеся в противоположном направлении экипаж ДПС решили резко развернуться через сплошную на загородной дороге. а когда поняли. что не успевают, просто встали как вкопанные поперек. Тесть, чтобы их не таранить ушел на обочину, а в него уже на обочине влетела шестерка, которая не успела оттормозиться. Виновным признали дедушку за рулем шестерки, а тестю ремонт оплатила страховая, а ДПС вообще не при делах оказались...
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21k
Inter Полчаса назад
а где ДПС???
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61k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Так-с... "Мерседес" есть, гаишники в наличии... Куда дели "Запорожец"?
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8k
portmen77 54 минуты назад
Только на фото машина ППС. Никак с ДПС не спутать. Автор четко в теме видимо.
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7k
vit 56 минут назад
Бравые смелые сотрудники зассали взять на себя ответственность за ДТП.
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502
vasily.asd12 Час назад
Ну теперь наверняка прикупит видеорегистратор. Такая "экономия" порой здорово бьёт по карману.
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4k
Roman Час назад
"Я попытался максимально взять вправо" - небось, уже за перекрёстком догнал наглецов :)
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34k
AGM Час назад
без видео тут ничего не скажешь
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8k
Andrei Час назад
Пусть радуется, что покушение не предъявляют.
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2k
Vitamin 2 часа назад
Поэтому рег всегда включён не с точки зрения "кто виноват", а с точки зрения "я не виноват".
И флешка запасная всегда есть, если придётся эту вынимать и сохранить, чтобы было с чем дальше ехать.
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5k
кот базилий 2 часа назад
Это у них запросто
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