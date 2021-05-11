Мужчина рассказал, что сначала сотрудники ДПС были согласны с тем, что его вины в ДТП нет, но когда приехало начальство, всё изменилось.

— Как только всё произошло, никто ни к кому не подходил, я ожидал в машине, — добавил водитель иномарки. — Сотрудники подошли, спросили, здоровы ли все. К счастью, всё в порядке. То, что я ехал на зеленый, никто не отрицал. Оба полицейских ходили, фотографировали, потом сели в машину. Потом приехал кто-то из их руководства. И с этого момента они начали считать себя правыми. У меня видеорегистратора нет. Полицейские видео на месте нам предоставлять не стали, ссылаясь на плохое качество. Потом сотрудникам показали видео с городских камер, вот сейчас мы в РОВД разбираемся.