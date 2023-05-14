Поворот на пятикратную госпитализацию

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Белоруссия, трасса Браслав – Поставы – Мядель, вчера вечером.
"23-летний водитель грузового Renault, двигаясь по автодороге Р-27 "Браслав-Поставы-Мядель", по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество встречному Fiat под управлением 31-летнего водителя.
В результате столкновения водитель и пассажиры минивэна - 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины - с различными травмами госпитализированы", - сообщили в МВД.
"23-летний водитель грузового Renault, двигаясь по автодороге Р-27 "Браслав-Поставы-Мядель", по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество встречному Fiat под управлением 31-летнего водителя.
В результате столкновения водитель и пассажиры минивэна - 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины - с различными травмами госпитализированы", - сообщили в МВД.
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Метки: Белоруссия авария дтп
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