FISHKINET
Сообщество Аварии 6654 поста • 543 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Поворот на пятикратную госпитализацию

Поворот на пятикратную госпитализацию

Автор:
14 мая 2023 14:00
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   авария   дтп   
912
2
1
Белоруссия, трасса Браслав – Поставы – Мядель, вчера вечером.
"23-летний водитель грузового Renault, двигаясь по автодороге Р-27 "Браслав-Поставы-Мядель", по предварительной информации, при повороте налево не предоставил преимущество встречному Fiat под управлением 31-летнего водителя.
В результате столкновения водитель и пассажиры минивэна - 25, 52, 64-летняя женщины, а также 51 и 54-летний мужчины - с различными травмами госпитализированы", - сообщили в МВД.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Белоруссия   авария   дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Валерий Час назад
23-летний полудурок если точнее сказать, последнее время за рулём большегрузов прям эпидемия вот таких идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Час назад
Интересно, тут появятся те, кто будет рассказывать про то что надо двигаться с такой скоростью, чтобы можно было остановиться при внезапной помехе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков Час назад
В 23 года на тяже? Какие дэбилы "кортофелины" допускают малолеток до управления фурами? Может еще лет с 15ти допускать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Андрей Час назад
я все понимаю ,на большом авто ,все пофиг - но так наплевательски относится к чужим жизням ? посадить на лет 15-ть ,пусть подумает !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113967



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
Силовики задержали бородачей, разгромивших столичное кафе и избивших его сотрудников
“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли незамеченными
“Тёмная сторона” Александра Демьяненко: яркие роли знаменитого актёра, которые прошли...
Набирающие популярность в сообществах
Как в России ввели сухой закон во время мобилизации
Как в России ввели сухой закон во время мобилизации
Каким был Ленинград в 1959 году
Каким был Ленинград в 1959 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На какую ещё охоту?

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#СССР#истории#Приколы#Великобритания#птицы#познавательно#собака
#интересно#факты#США#история#картинки#Москва#дом#смешно#суд#интересное
#Юмор#Прикол#животные#Индия#Китай#скандал#кино#соцсети#подборка#кот
На Урале фура с пивом протаранила грузовик с пельменями На Урале фура с пивом протаранила грузовик с пельменями Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей Авария дня. «Шашечник» из Новокузнецка устроил массовое ДТП Авария дня. «Шашечник» из Новокузнецка устроил массовое ДТП В Перми любитель  пьяных покатушек устроил смертельный заезд В Перми любитель  пьяных покатушек устроил смертельный заезд В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля

На что жалуетесь?

Вернуться