FISHKINET
Сообщество Аварии 6552 поста • 541 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Зай, зай, зай, зай, зай, зай, зай...успокойся зай!

Зай, зай, зай, зай, зай, зай, зай...успокойся зай!

Автор:
17 апреля 2023 10:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
891
1
1
На Ленинградском шоссе в районе деревни Мокшино водитель с регистратором чуть не попал в ДТП, спровоцированное выезжающим автомобилем Lexus RX. Но выполнить такой трюк на сухой и ровной дороге - это надо "уметь" или совсем не следить за техническим состоянием автомобиля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Андрей Час назад
я так и не понял, сколько Зай там ехало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
eric 45 минут назад
ну белый кроссовер [мат], и должен быть наказан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 48 минут назад
Очередная ТП, которой "машину купил, права купил, а мозгов не купил".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
Obrval 50 минут назад
Видя впереди препятствие, всё-таки лучше притормозить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Дед Мазай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7857



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером
Американцы призвали к бойкоту производителя пива Bud Light после рекламы с трансгендером
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Как в древности делали лёд в жару +50°C
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока
Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу...
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Как увидеть гиперпространство (4-е измерение)
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#подборка#животные#люди#машина#актёр
#история#Юмор#кино#Россия#забавно#мошенничество#конфликт
#Фотографии#интересно#факты#интересное#картинки#Приколы#ребёнок
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком Таксист обрушил цены на бензин Таксист обрушил цены на бензин Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток Фура врезалась в дом и загорелась Фура врезалась в дом и загорелась

На что жалуетесь?

Вернуться