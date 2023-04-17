Зай, зай, зай, зай, зай, зай, зай...успокойся зай!

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На Ленинградском шоссе в районе деревни Мокшино водитель с регистратором чуть не попал в ДТП, спровоцированное выезжающим автомобилем Lexus RX. Но выполнить такой трюк на сухой и ровной дороге - это надо "уметь" или совсем не следить за техническим состоянием автомобиля.
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