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Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание.

Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание.

Автор:
17 апреля 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   закон   машина   
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В пятницу был пост "Выжить любой ценой", в котором водители Евпатории грубо нарушают правила дорожного движения и едва не давят пешеходов на дороге. На что комментаторы Фишек не безосновательно возмутились и потребовали найти, и наказать нарушителей. Ждать долго не пришлось и ГИБДД Крыма отчиталось о наказании. Пока только одного водителя, ждём видео и со вторым нарушителем.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   закон   машина   
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11  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Три года назад мы были в Гаспре: более вежливых водителей мы не видели - там очень узкие улочки, так тот водитель который увидел встречного и нет возможности разъехаться свободно, останавливался встречный, чтобы пропустить,вне зависимости от крутости машины.
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−2
blair-panther 2 минуты назад
Водитель видимо решил не обострять. Так как по таким видеозаписям ну ни как не смогли бы "сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя транспортного средства" в момент совершения правонарушения. Водитель мог в теории сказать сотруднику ГИБДД, что это не он был за рулем и тогда бы его не смогли привлечь (вернее можно было бы оспорить в суде). Так как запись сделана не спициализированной камерой фиксации нарушений, то и не годится автоматически выписать штраф собственнику авто.
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29k
Aqueronte 18 минут назад
Когда можно будет отправить видео с нарушением и быть уверенным что нарушители понесут наказание тогда и порядком запахнет. Я несколько раз отправлял на особо наглых и оборзевших в ГИБДД видео, ни разу не получал ответа что нарушитель понес наказание.
Отсюда и ощущение безнаказанности и вседозволенности.
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Вот так. Оплатит штраф за непропуск пешехода. 800 руб или сколько там сейчас, полторы тыщи?..
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3k
Константин 47 минут назад
Можно вывести Крым их хохляндии, но хохлов из крыма вывести невозможно )))
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34k
russger Час назад
"В отношении нарушителя составлен административный протокол"

Таким водятлам уголовку надо, покушение на убийство например
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7k
Echo 2 часа назад
вот из-за таких лежащих полицейских и лепят
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