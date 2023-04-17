Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание.

Полиция Крыма рапортует: "13 апреля в социальных сетях было опубликовано видео, снятое видеорегистратором одного из автомобилистов в г. Евпатории, на котором видно, как водитель автомобиля "Рено", нарушая Правила дорожного движения, чуть не совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя транспортного средства. Им оказался 35-летний житель п.г.т. Новоозёрное города Евпатории. Мужчина в содеянном раскаялся и осознал, что данное нарушение могло повлечь очень серьёзные последствия. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". За допущенное нарушение ПДД водителю предстоит оплатить штраф".

2023-04-17T11:04:09+03:00