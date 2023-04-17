Продолжение поста "Выжить любой ценой". Наказание.

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В пятницу был пост "Выжить любой ценой", в котором водители Евпатории грубо нарушают правила дорожного движения и едва не давят пешеходов на дороге. На что комментаторы Фишек не безосновательно возмутились и потребовали найти, и наказать нарушителей. Ждать долго не пришлось и ГИБДД Крыма отчиталось о наказании. Пока только одного водителя, ждём видео и со вторым нарушителем.
Первое видео
Видео с другого ракурса и наказание
Полиция Крыма рапортует: "13 апреля в социальных сетях было опубликовано видео, снятое видеорегистратором одного из автомобилистов в г. Евпатории, на котором видно, как водитель автомобиля "Рено", нарушая Правила дорожного движения, чуть не совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя транспортного средства. Им оказался 35-летний житель п.г.т. Новоозёрное города Евпатории. Мужчина в содеянном раскаялся и осознал, что данное нарушение могло повлечь очень серьёзные последствия.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". За допущенное нарушение ПДД водителю предстоит оплатить штраф".
Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя транспортного средства. Им оказался 35-летний житель п.г.т. Новоозёрное города Евпатории. Мужчина в содеянном раскаялся и осознал, что данное нарушение могло повлечь очень серьёзные последствия.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". За допущенное нарушение ПДД водителю предстоит оплатить штраф".
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Отсюда и ощущение безнаказанности и вседозволенности.
Таким водятлам уголовку надо, покушение на убийство например
оставшихся неисправимых отморозков (может быть много, чо уж) можно и "на перековку".