Весенние брачные игры на дороге

1288
1
1
Весна, всё расцветает, гормоны играют. Два нетрадиционных водителя в Москве так возжелали страсти, что устроили "брачные игры" прямо на дороге.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. "Четвёрка" лоб в лоб столкнулась с грузовиком
- Автобус без водителя задавил людей в Казахстане
- Таксист обрушил цены на бензин
- Авария дня. BMW-обочечник устроил ДТП на встречной полосе
- Мусоровоз без водителя врезался в припаркованный автомобиль с людьми
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
Новости партнёров