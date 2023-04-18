Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей

В Приморском крае на острове Русском произошло ДТП с 6-ю автомобилями. Сотрудниками полиции установлено, что 19-летний водитель автомашины Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории не заметил движущееся транспортное средство – Toyota Crown и совершил с ним столкновение. После чего автомашина Toyota Prius ZVW 30 врезалась в припаркованные автомашины: Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. Автомобиль Toyota Crown, в свою очередь, из-за сильного удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Honda Vezel. От удара кроссовер совершил наезд на припаркованную автомашину Honda Fit.

0

0