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Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей

Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей

Автор:
18 апреля 2023 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Приморском крае на острове Русском произошло ДТП с 6-ю автомобилями. Сотрудниками полиции установлено, что 19-летний водитель автомашины Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории не заметил движущееся транспортное средство – Toyota Crown и совершил с ним столкновение. После чего автомашина Toyota Prius ZVW 30 врезалась в припаркованные автомашины: Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. Автомобиль Toyota Crown, в свою очередь, из-за сильного удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Honda Vezel. От удара кроссовер совершил наезд на припаркованную автомашину Honda Fit.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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11  комментариев
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Роман Час назад
летчик на Toyota Crown, мне кажется, не соблюдал скоростной режим.
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Александр Полчаса назад
Да тут как-то к неопытному и претензий особо не должно быть, а вот к опытному на "ракете" есть.
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1k
SmartCat101 44 минуты назад
что значит не заметил ? не увидел !!!! не увидел потому - что, когда он смотрел туда там небыло этой летящей торпеды!!! как уступить дорогу тому кого не видно? или по вашему водитель сел в машину постоять , пропустить всех невидимок?
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Павел 48 минут назад
Всё ясно. Во всём виноваты японцы. Не чего было делать тойоту.
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Сол Гудман 52 минуты назад
Водятла крауна, явно диарея застала в расплох, а как иначе объяснить, что он летел с такой скоростью в городе
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12k
Shtoppi 54 минуты назад
и кто теперь заплатит за весь этот бардак?
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Kommunist Час назад
Да ладно не опытный, просто япошек не любит
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8k
Борис Карабанов Час назад
Опыта мало? Ну, тогда газку накину побольше!
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Andrei Борис Карабанов 41 минуту назад
Почитайте, неопытный полз как черепашка, а вот к опытному водителю на Toyota Crown действительно есть вопросы по скорости.
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