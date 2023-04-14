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Случай из Евпатории, Крым. Дата на видеорегистраторе сбита. Не первый раз убеждаюсь, что в Крыму полное безобразие в плане культуры вождения транспортных средств.
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А вот бегать через дорогу затея плохая.
Н103АР 82
Надеюсь правоохранительные органы найдут этих нарушителей и как минимум оштрафуют.
1. пешеходы идут за смертью и мешают нормально ездить пацанам.
2. Ну это уже совсем беспредел!!! Казнить!