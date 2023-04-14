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Выжить любой ценой

Выжить любой ценой

Автор:
14 апреля 2023 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешеходный переход   
1692
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Случай из Евпатории, Крым. Дата на видеорегистраторе сбита. Не первый раз убеждаюсь, что в Крыму полное безобразие в плане культуры вождения транспортных средств.

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Метки: Крым   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешеходный переход   
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23  комментария
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7k
Nikolay Час назад
За такое вождение в зоне перехода надо бить морду (кулаками), почки (сапогами) и переломать руки-ноги (битой). Этой паре просто повезло, в следующий раз могут быть трупы
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1k
DDM 6 минут назад
Не я ехал в этих пролетающих по переходу машинах, но мне было очень стыдно перед бабушкой и дедушкой.
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3k
sers Полчаса назад
Аналогичное лет 15 назад было в Смоленске. Идем с женой по пешеходнику а автомобили как в Вьетнаме мопеды объезжают вокруг и фиг кто остановиться.
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20k
Valiko 38 минут назад
Как видим, вращение головой очень даже продлевает жизнь в мире, где ВУ выдают даже п#дарасам.
А вот бегать через дорогу затея плохая.
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1k
Злодей 56 минут назад
Когда ездил в крым, года 3 назад, нас таксист вёз, очень жаловался,что ездить стало просто невозможно - дача взятки полицейскому очень чревата. Раньше типа сунул и дальше поехал, а щас прав лишают и штрафуют. Так что работа идёт.
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5k
Андрей Час назад
К457ХЕ 123
Н103АР 82

Надеюсь правоохранительные органы найдут этих нарушителей и как минимум оштрафуют.
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29
eric Андрей 18 минут назад
а более подробная информация - кто, где работают?
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6k
Roman Час назад
Две корзинки у перехода. Подошёл, взял кирпич, перенёс через дорогу, положил.
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5k
V2.Smirnov Час назад
И никто кроме регистратора не остановился или хоть притормозил перед переходом...
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174
Evil V2.Smirnov 17 минут назад
И даже он не вышел помочь людям, и даже не дождался когда дорогу перейдут - обогнул и рванул дальше.
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21k
Davy Jones Час назад
Водителей в Крыму их Украины вытащили, а Украину из их голов нет. Ездят как короли дорог. В Крыму бываю каждый месяц, знаю не по наслышке. Пропускать у них вообще не принято, наоборот, если пытаешься перестроится они ещё и скорость увеличивают, подставляясь. Будте с ними внимательны.
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54k
Олег Час назад
начальника местного ГАИ на один летний месяц поставить на перекрёсток со свистком и жезлом.
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447
Knives22 Час назад
Зато внимательно переходят, как многие любят. И мчащеюся люльку разглядели, водитель которой имеет право отвлечься, и водителя рено пропустили, который просто их не заметил.
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447
Knives22 Андрей 44 минуты назад
сарказм
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