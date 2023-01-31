Культовая красно-бело-синяя коллекция маслкаров AMC ищет нового владельца

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Вы ищете малоизвестный редкий маслкар? А как насчет целой коллекции? Продавец предлагает автомобили только все сразу за 600 000 долларов.
На маркетплейсе Craigslist выставлена на продажу коллекция спорткаров компании AMC (American Motor Corporation) выпуска конца 1960-х – начала 1970-х. Владелец коллекции из пяти автомобилей утверждает, что собрал уникальную подборку — все масл-кары AMC этих времён, да ещё и в фирменных красно-бело-голубых ливреях.
Самым редким экземпляром в подборке считается AMC AMX Super Stock выпуска 1969 года. Компания собрала только 52 таких машины, полностью подготовленных для дрэг-рейсинга, и именно этот спорткар покинул завод последним из них.
AMC Javelin Trans Am образца 1970 года — представитель ограниченной партии из 100 экземпляров, следующий по редкости — один из 300 AMC Rambler в исполнении SC/Rambler с окраской Hurst B Scheme выпуска 1969 года. Наконец, завершают коллекцию более тиражный AMC Rambler SC в ливрее Hurst A Scheme и AMC Rebel Machine образца 1970 года — обе эти модели были выпущены тиражом около 1000 экземпляров.
Продавец утверждает, что все автомобили были в разное время тщательно отреставрированы в его личной мастерской AZ AMC Restoration и с завода укомплектованы различными опциональными пакетами, добавляющими к отдаче двигателей от 100 до 200 л.с. Спецификации силовых агрегатов при этом продавец не уточняет.
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