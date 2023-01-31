FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10763 поста • 814 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Культовая красно-бело-синяя коллекция маслкаров AMC ищет нового владельца

Культовая красно-бело-синяя коллекция маслкаров AMC ищет нового владельца

Автор:
31 января 2023 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: AMC   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   масл-кар   найдено на ebay   ретро авто   
192
10
1
Вы ищете малоизвестный редкий маслкар? А как насчет целой коллекции? Продавец предлагает автомобили только все сразу за 600 000 долларов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: AMC   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   масл-кар   найдено на ebay   ретро авто   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22839



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки
30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Набирающие популярность в сообществах
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
Mars признаёт, что не ожидала, к какой поляризации общества приведёт очеловечивание конфет
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в...
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#автомобили#дтп#подборка#аварии#улыбнуло#новости#ретро авто
#Юмор#Прикол#автомир#факты#забавно#Россия#картинки#авто аварии#олдтаймер#Фотографии
#интересно#история#в мире#СССР#шоу бизнес#интересное#Приколы#Украина#позитив#удивительно
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Редкий переднеприводный мексиканский грузовик Volkswagen Hormiga 1977 года Редкий переднеприводный мексиканский грузовик Volkswagen Hormiga 1977 года Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato Редкое купе Chrysler Special 1953 года выпуска от Ghia Редкое купе Chrysler Special 1953 года выпуска от Ghia

На что жалуетесь?

Вернуться