Культовая красно-бело-синяя коллекция маслкаров AMC ищет нового владельца

AMC Javelin Trans Am образца 1970 года — представитель ограниченной партии из 100 экземпляров, следующий по редкости — один из 300 AMC Rambler в исполнении SC/Rambler с окраской Hurst B Scheme выпуска 1969 года. Наконец, завершают коллекцию более тиражный AMC Rambler SC в ливрее Hurst A Scheme и AMC Rebel Machine образца 1970 года — обе эти модели были выпущены тиражом около 1000 экземпляров.