FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10576 постов • 810 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов

Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов

Автор:
13 декабря 2022 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
95
25
1
Заветная коллекция стоимостью более 2 миллионов долларов будет продана с аукциона в поддержку Университета Нортвуд в городе Мидленд штат Мичиган.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56
Хухрмухр 52 секунды назад
Налоговая наверно к ним пришла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362356



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной...
Набирающие популярность в сообществах
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего звездой в СССР в годы Холодной войны?
«Боец необъявленной войны». Как сложилась судьба американского бездомного, ставшего...
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Индус держит поднятую руку вверх и не опускает её, вот уже 50 лет
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фотографии#Спорт#животные#история#дети#факты#кино#шоу бизнес#новый год
#фото#Прикол#Россия#позитив#интересное#картинки#авто аварии#люди#улыбнуло#полиция
#интересно#СССР#дтп#подборка#аварии#Приколы#автомобили#футбол#автомир#Интересные
Как выглядели первые отечественные супермаркеты Как выглядели первые отечественные супермаркеты Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион Ford Model T Motor Caravan 1914 года: старейший в мире автодом отправляется на аукцион Соберите свой собственный автомобиль Бонда: Aston Martin DB5 1964 года выставлен на аукцион в виде конструктора Соберите свой собственный автомобиль Бонда: Aston Martin DB5 1964 года выставлен на аукцион в... Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов Личный Land Rover короля Георга VI выставлен на аукцион Личный Land Rover короля Георга VI выставлен на аукцион Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 года: шедевр в стиле ар-деко или идеальная игрушка для джентльменов-гонщиков Peugeot 402 Darl'mat Special Coupe 1938 года: шедевр в стиле ар-деко или идеальная игрушка для...

На что жалуетесь?

Вернуться