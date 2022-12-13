Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов

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Заветная коллекция стоимостью более 2 миллионов долларов будет продана с аукциона в поддержку Университета Нортвуд в городе Мидленд штат Мичиган.
Обычно коллекции классических автомобилей никак не ассоциируются с высшими учебными заведениями, но на сей раз Университет Нортвуда смог удивить — на торгах аукционного дома Mecum в качестве лота появилось уникальное собрание американских (и не только) машин, которые продает американский университет. В свою очередь учебное заведение получило эту коллекцию от семьи Мори, которая собирала все эти автомобили на протяжении многих десятилетий.
Основанная в 1987 году компания Bandit Industries, которая выпускает измельчители веток, принесла своему основателю Майклу Мори состояние, которое позволило ему и его жене Дайане Мори вести безбездную жизнь. В том числе пара реализовала своё давнее увлечение автомобилями, собрав впечатляющую коллекцию.
В собрание из 35 автомобилей входят масл-кары, пикапы, универсалы и седаны, а также экзотический внедорожник Teledyne Continental Cheetah. Особую ценность представляют Pontiac GTO 1966 года, Plymouth Hemi GTX 1969 года, две модели 1970 года — Plymouth Hemi Cuda и Dodge Challenger R/T, а также пара Chevrolet Corvette выпуска 1960 и 1962 года.
Коллекцию семья Мори передала Университету Нортвуда, но не целиком — три автомобиля Майкл и Дайана оставили себе, а Chevrolet Corvette 1958 года учебное заведение оставит в собственности и будет экспонировать в общем доступе. Остальные машины пойдут с молотка на торгах Mecum Kissimmee Auction в начале января.
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