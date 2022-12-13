Щедрая семейная пара подарила университету в Мидленде коллекцию автомобилей на 2 миллиона долларов

В собрание из 35 автомобилей входят масл-кары, пикапы, универсалы и седаны, а также экзотический внедорожник Teledyne Continental Cheetah. Особую ценность представляют Pontiac GTO 1966 года, Plymouth Hemi GTX 1969 года, две модели 1970 года — Plymouth Hemi Cuda и Dodge Challenger R/T, а также пара Chevrolet Corvette выпуска 1960 и 1962 года.