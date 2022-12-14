Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя

В списке недостатков — вмятина под задним номером, прожжённое пассажирское кресло, не работающий кондиционер и потёртости в салоне. Механические неисправности отсутствуют, а в ходе последнего ТО в июне 2022 года не было сделано никаких замечаний. Покупка малолитражной Ferrari может быть выгодной сделкой, ведь большинство других моделей из Маранелло стоят дороже 60 тысяч евро.