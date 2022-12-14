Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя

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Думаете большие объёмы двигателя только сегодня облагаются высоким налогом? Так было во многих частях мира уже давно, скажем, с 70-х и 80-х годов. Первой попытке Ferrari создать дорожный автомобиль с турбонаддувом в этом году исполняется 20 лет.
Малолитражную Ferrari 208 Turbo с 2,0-литровым двигателем V8 пустят с молотка в Германии. За двое суток до окончания торгов купе оценено в 58 000 евро. На одометре двухдверки 1984 года выпуска 61,6 тысячи километров, однако аукционный дом Collectingcars не гарантирует, что пробег оригинальный. Аутентичное состояние Ferrari подтверждается отчётом немецкого технадзора и итальянскими документами на машину.
Ferrari 208 — «налоговыгодная» модификация среднемоторного суперкара семейства 308. С конца 1970-х в Италии и Португалии налоги рассчитывались, исходя из рабочего объёма двигателя, поэтому в Маранелло решили выпустить упрощенную линейку с малолитражными моторами объёмом 2,0 литра.
В 1980 году появились Ferrari 208 GTB/GTS с атмосферным V8 рабочим объёмом 1991 кубический сантиметр. Агрегат с четырьмя карбюраторами Weber выдавал всего 155 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента, так что желанными такие Ferrari не были.
В 1982 году появилось семейство 208 GTB/GTS Turbo с модернизированным 2,0-литровым V8. Благодаря нагнетателю и системе впрыска отдачу удалось повысить до 220 лошадиных сил. На аукционе в Германии продаётся поздняя малолитражная Ferrari.
Утверждается, что всего было сделано 437 купе 208 GTB Turbo, так что речь идёт о довольно редком автомобиле. Шарм янгтаймера Ferrari достигается за счёт механической 5-ступенчатой коробки передач с открытой кулисой и спортивного руля Momo.
Оснащение богатое по меркам спорткаров 1980-х: есть кожаный салон, легкосплавные диски, кондиционер, электростеклоподъёмники, а также магнитола Alpine с поддержкой CD-дисков.
В списке недостатков — вмятина под задним номером, прожжённое пассажирское кресло, не работающий кондиционер и потёртости в салоне. Механические неисправности отсутствуют, а в ходе последнего ТО в июне 2022 года не было сделано никаких замечаний. Покупка малолитражной Ferrari может быть выгодной сделкой, ведь большинство других моделей из Маранелло стоят дороже 60 тысяч евро.
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