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Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя

Малолитражка Ferrari 1984 года выпуска: классический суперкар с уменьшенным объемом двигателя

Автор:
14 декабря 2022 10:13
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari 208   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Думаете большие объёмы двигателя только сегодня облагаются высоким налогом? Так было во многих частях мира уже давно, скажем, с 70-х и 80-х годов. Первой попытке Ferrari создать дорожный автомобиль с турбонаддувом в этом году исполняется 20 лет.

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Метки: Ferrari   Ferrari 208   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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livaneth 2 часа назад
Вообще очень странная концепция. Овечка в волчьей шкуре. Милилитражка, на которую натянута внешность суперкара. Один вопрос - зачем. И не говорите мне тут про налоги. Феррари покупают не для экономии денег.
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22k
SolomonA Час назад
С.х.е.р.а. ли двухлитровый автомобиль - малолитражка? По разным классификациям - малолитражка это до 15 - 1,7 литра. 2,0 - - это среднелитражный. Понятно, что в сравнении с гоночным V12 - это мало, но уж точно - не малолитражка. Вот когда на Импрезу ставили 1,5Л - вот это получался овощ в виде Субару...
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