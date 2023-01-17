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Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato

Автор:
17 января 2023 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: Alfa Romeo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Zagato недавно представила впечатляющее купе на базе Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, уникальный автомобиль, который не по карману даже людям с самыми глубокими карманами, но для любителей классических автомобилей есть возможность купить настоящего предка этой современной модели.
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Метки: Alfa Romeo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 4 часа назад
Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB ZagatoПосмотреть
Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato
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