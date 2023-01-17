Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года — настоящий предок Giulia SWB Zagato

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Zagato недавно представила впечатляющее купе на базе Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, уникальный автомобиль, который не по карману даже людям с самыми глубокими карманами, но для любителей классических автомобилей есть возможность купить настоящего предка этой современной модели.
Речь идет об Alfa Romeo Junior Zagato R 1969 года, классике, которая не обладает характеристиками Giulia SWB Zagato, но некоторые конструктивные особенности узнаваемы.
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Модель Junior Zagato R 1969 года выпуска, по оценкам экспертов, может уйти за 120–150 тысяч долларов, и это считается невысокой ценой за подобный автомобиль.
Компактное купе Junior выпускалось итальянской маркой с 1969 по 1975 год. На торги пойдёт экземпляр, окрашенный в бледно-жёлтый цвет, с коричневым интерьером. В машине всего два посадочных места, за креслами можно положить багаж.
Модель начали выпускать с мотором 1.3 мощностью 89 л.с., сменив его в 1972-м на агрегат 1.6 отдачей 109 сил. Оба сочетались с 5-ступенчатой «механикой».
Однако выставленная на продажу двухдверка прошла через ателье Alfaholics. По заказу владельца автомобиля был установлен двигатель объёмом 2,1 литра мощностью около 220 л.с. По технике машину перестроили в соответствии со спецификацией GTA-R.
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