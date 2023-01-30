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«Американский Феррари»: Оригинальный Apollo 3500 GT

«Американский Феррари»: Оригинальный Apollo 3500 GT

Автор:
30 января 2023 10:24
Сообщество : Автомир
Метки: Apollo   Apollo 3500 GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Apollo 3500GT — это редкий американо-итальянский автомобиль GT 1960-х годов, получивший прозвище «Американский Феррари».
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Метки: Apollo   Apollo 3500 GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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