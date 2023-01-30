«Американский Феррари»: Оригинальный Apollo 3500 GT

Сам по себе Apollo 3500 GT был построен на стальной раме с подвеской от Buick Special 1961 года. От него же купе получило и 3,5-литровый V8. Мощность последнего была доведена до 230 л.с., а в связку к нему отрядили четырехступенчатую коробку Borg-Warner.