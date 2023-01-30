«Американский Феррари»: Оригинальный Apollo 3500 GT

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Apollo 3500GT — это редкий американо-итальянский автомобиль GT 1960-х годов, получивший прозвище «Американский Феррари».
А аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги классическое купе Apollo 3500 GT 1963 года. Данную двухдверку спроектировала фирма International Motor Car, хотя кузова для нее выпускало уже итальянское ателье Carrozzeria Intermeccanica.
На рынке модель называли не иначе как «американским Ferrari», однако столь лестный титул успеху не способствовал — всего было выпущено лишь 88 таких автомобилей.
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Из них лишь первые 41 экземпляров собрала фирма Аполло, а сборкой остальных занималась уже сторонняя фирма. Это был вынужденный шаг, обусловленных нехваткой финансирования.
Интересно, что при этом двухдверка была очень тепло встречена публикой. Ее хвалили за надежность и простоту конструкции (в сравнении с европейскими аналогами). Плюс для своего времени авто радовал приятной управляемостью и имел высокое качество отделки интерьера.
Сам по себе Apollo 3500 GT был построен на стальной раме с подвеской от Buick Special 1961 года. От него же купе получило и 3,5-литровый V8. Мощность последнего была доведена до 230 л.с., а в связку к нему отрядили четырехступенчатую коробку Borg-Warner.
Конкретно на аукцион выставят второй серийный экземпляр купе, который может похвастаться наличием алюминиевых кузовных панелей. Последние ставились на машины лишь в самом начале производства.
Из описания лота следует, что автомобиль сохранился до наших дней в полностью оригинальном состоянии. На опубликованных фото он выглядит ухоженным, хотя в последний раз его реставрировали довольно давно.
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