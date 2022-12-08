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И прилёг такой на бочок: утреннее ДТП из Нижневартовска

И прилёг такой на бочок: утреннее ДТП из Нижневартовска

Автор:
08 декабря 2022 14:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   занос   неудача   
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Водитель Land Rover Freelander исполнил эффектное утреннее ДТП. Он не вписался в поворот, налетел на металлический разделитель и опрокинулся на бок.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   занос   неудача   
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8  комментариев
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5k
fin4all Час назад
Полный привод ошибок не прощает. Тем более попыток выпендриваться без соответствующих навыков. Плавали, знаем!
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1k
Сергей Викторович 12 минут назад
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1k
Сергей Викторович 14 минут назад
да, что-то Нижневартовск в авангарде последнее время, в смысле на дне.
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731
Олег Квирулянт Полчаса назад
Нормальный полный привод. Аккурат бочком ехал по каше как полагается. Но скорость не та. Так что долбобятел-прокладка.
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9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Просто у чела был лишний Land Rover ))
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Задолбали эти дристеры
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12k
Karelian Полчаса назад
Полный привод из заноса вытягивать не каждому дано.
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11k
Ivan 2 часа назад
На заднем ехал.
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