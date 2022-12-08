И прилёг такой на бочок: утреннее ДТП из Нижневартовска

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Водитель Land Rover Freelander исполнил эффектное утреннее ДТП. Он не вписался в поворот, налетел на металлический разделитель и опрокинулся на бок.
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А не дернул ли он специально ручник в повороте?
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