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Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП с пожарной машиной в Красноярске

Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП с пожарной машиной в Красноярске

Автор:
20 января 2023 13:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   трамвайные пути   
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На улице Матросова водителя малолитражки закрутило на трамвайных путях и откинуло на попутную пожарную машину.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   трамвайные пути   
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4  комментария
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8k
Tamdima 13 часов назад
Коварные рельсы. У пожарки, возможно, поцарапался бампер.
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133
Иванов 5 часов назад
Проделки Берлиоза)
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3k
Илья 12 часов назад
Дело тут не в скользких рельсах, а в том, что они немного выпирают над проезжей частью, а маневрировать на них водитель не умеет. Ну а то, что он уже после всего не нажал на тормоз, а въехал в пожарку - означает что он и на ровной дороге так себе ездит.
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