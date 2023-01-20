Поскользнулся на трамвайных путях: ДТП с пожарной машиной в Красноярске

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На улице Матросова водителя малолитражки закрутило на трамвайных путях и откинуло на попутную пожарную машину.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп занос трамвайные пути
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