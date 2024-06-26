Ушел в занос на скользкой дороге

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В Китае ушедший в занос автомобиль зрелищно "припарковался" перед другим участником дорожного движения.
В китайской провинции Чжэцзян владелец автомобиля не справился с управлением на скользкой магистрали. Транспортное средство занесло и оно остановилось в считанных сантиметрах от автомобиля, откуда велась видеозапись.
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