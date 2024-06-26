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Ушел в занос на скользкой дороге

Ушел в занос на скользкой дороге

Автор:
26 июня 2024 07:10
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   дорога   занос   люди   повезло   
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В Китае ушедший в занос автомобиль зрелищно "припарковался" перед другим участником дорожного движения.

В китайской провинции Чжэцзян владелец автомобиля не справился с управлением на скользкой магистрали. Транспортное средство занесло и оно остановилось в считанных сантиметрах от автомобиля, откуда велась видеозапись.

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Метки: Видео   Китай   дорога   занос   люди   повезло   
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Интернет порван! Кармодрочер великолепен!
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9k
perekrestok 7 минут назад
Ювелирная работа!
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45
Shockky 20 минут назад
он просто вспомнил, что документы забыл
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Александр 23 минуты назад
Мастерство не пропьешь!
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