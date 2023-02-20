Ижевский водитель "сделал" всех со светофора и устроил ДТП

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Видимо этот водитель лидер по натуре — очень любит быть первым. Везде и во всём!
Два ракурса момента ДТП
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