FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10835 постов • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Ижевский водитель "сделал" всех со светофора и устроил ДТП

Ижевский водитель "сделал" всех со светофора и устроил ДТП

Автор:
20 февраля 2023 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
1463
1
1
Видимо этот водитель лидер по натуре — очень любит быть первым. Везде и во всём!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Honda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Быстрый, дерзкий, как понос резкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Гур 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 14 минут назад
Ижевский водитель "сделал" всех со светофора и устроил ДТППосмотреть
Ижевский водитель "сделал" всех со светофора и устроил ДТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 21 минуту назад
В 90-е это называлось: "ну что, пошли хату твою смотреть"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 47 минут назад
Дал,дал ...вошел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор Час назад
Мелкочленистый гандольер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин Час назад
Коробку в спорт забыл переключить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
А П Час назад
еще и на тормоза зажал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
SmartCat101 Час назад
первый раз зимой выехал ??? да и для лета уж очень идиотский маневр !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leonid 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Poker Face

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Отважная медсестра спасает детей в турецкой больнице во время землетрясения
Ожидание и радость встречи своего человека
Ожидание и радость встречи своего человека
Набирающие популярность в сообществах
Петр I и его наследники: почему их не было
Петр I и его наследники: почему их не было
Первый и последний день на работе
Первый и последний день на работе
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#кино#Фотографии#история#подборка#дети#соцсети
#интересно#в мире#автомобили#СССР#автомир#животные#красота#Мемы#Россия
#Юмор#люди#картинки#США#познавательно#Приколы#аварии#путешествия#Украина
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Нижегородской области Микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Нижегородской области Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области Авария дня. Без шансов выжить: ДТП в Амурской области И прилёг такой на бочок: утреннее ДТП из Нижневартовска И прилёг такой на бочок: утреннее ДТП из Нижневартовска Авария дня. В Томске водитель КамАЗа протаранил "Гранту" Авария дня. В Томске водитель КамАЗа протаранил "Гранту" Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде Заводской брак тормозной системы у «Хонды» стал причиной массового ДТП на автостраде

На что жалуетесь?

Вернуться