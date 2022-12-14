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«Мамкин дрифтер» вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси

«Мамкин дрифтер» вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси

Автор:
14 декабря 2022 13:19
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   занос   
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С наступлением снегопадов на дорогах появляются «мамкины дрифтеры» на убитых ТАЗиках и старинных японотачках. Полюбуйтесь на одного такого персонажа из Зеленограда.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   занос   
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7  комментариев
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9k
Игорь 2 часа назад
рег - щетки классные, где брал?
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22k
Inter 6 минут назад
смени щееееткиииииииии!!!!!
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3k
Могвай Полчаса назад
Очередной дрифтун дрифтанул с подливой. Хочется пожелать таким дристунам в наступающем новом году скорейшего самовыпила исключительно в жало, где нибудь на пустынной дороге.
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8k
Борис Карабанов 55 минут назад
Ох, уж эти дорожники!
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1k
Andrey 2 часа назад
такие всегда без страховки
имущества нет, работы нет, машина записана на деда
мне подобное чмо снесло обе правые двери во дворе, пытались завести свое ведро с болтами с разгона по свежему снегу на летней резине
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876
Arti 2 часа назад
Видео не плохое , но это подпёрдывание это перебор
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4k
Горожанин 3 часа назад
Автодристайл.
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