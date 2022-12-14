«Мамкин дрифтер» вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси

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С наступлением снегопадов на дорогах появляются «мамкины дрифтеры» на убитых ТАЗиках и старинных японотачках. Полюбуйтесь на одного такого персонажа из Зеленограда.
«Дрифтер водитель "Жигулей" выскочил на встречную полосу и врезался в такси, автомобиль "Жигули" на летней резине, а водитель оказался без страховки», — написал автор видео.
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имущества нет, работы нет, машина записана на деда
мне подобное чмо снесло обе правые двери во дворе, пытались завести свое ведро с болтами с разгона по свежему снегу на летней резине