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Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет в Ленинградской области

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет в Ленинградской области

Автор:
16 января 2023 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   занос   
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Общественный транспорт занесло в затяжном повороте на скользкой дороге и выкинуло в кювет. Водитель автомобиля с регистратором чудом смогла увернуться от столкновения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   занос   
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2  комментария
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Павел Плеханов 3 часа назад
От какого нахрен, столкновения он уходил? От собственных глюков убегал?
Сейчас погода в Ленобласти ухххх... Лужи пополам со льдом. Втройне аккуратным нужно быть, тем более, что навряд ли на автобусе шипы стояли.
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3k
pinbalist 4 часа назад
Чёрный гонщик?
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Олег

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