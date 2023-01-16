Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет в Ленинградской области

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Общественный транспорт занесло в затяжном повороте на скользкой дороге и выкинуло в кювет. Водитель автомобиля с регистратором чудом смогла увернуться от столкновения.
Владелица автомобиля с регистратором пишет: "Я в машине с ребёнком была. Страх пришёл когда уже всех людей из автобуса вытащили. Тогда и страх пришёл. Слава богу всё хорошо".
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Пассажирам пришлось выбираться через водительскую дверь. Никто из пассажиров не пострадал.
По словам водителя маршрутки, он уходил от столкновения.
По словам водителя маршрутки, он уходил от столкновения.
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