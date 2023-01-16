Дагестанский дрифт: лихачу на "Мерседесе" выписали девять протоколов

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В Дагестане водитель автомобиля Mercedes-Benz устроил дрифт и попал в ДТП, не справившись с управлением. Сотрудники полиции быстро установили личность нарушителя.
В отношении 27-летнего водителя составлены административные материалы:
по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ – управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков; по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством с нанесенными на стекла пленочными покрытиями; по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ – несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС; по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ – управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; по ч. 1 ст. 20.1 – мелкое хулиганство.
А также 4 административных материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.
по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ – управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков; по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ – управление транспортным средством с нанесенными на стекла пленочными покрытиями; по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ – несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС; по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ – управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; по ч. 1 ст. 20.1 – мелкое хулиганство.
А также 4 административных материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дрифт дтп нарушитель штраф
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