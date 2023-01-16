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Дагестанский дрифт: лихачу на "Мерседесе" выписали девять протоколов

Дагестанский дрифт: лихачу на "Мерседесе" выписали девять протоколов

Автор:
16 января 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   нарушитель   штраф   
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В Дагестане водитель автомобиля Mercedes-Benz устроил дрифт и попал в ДТП, не справившись с управлением. Сотрудники полиции быстро установили личность нарушителя.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   нарушитель   штраф   
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14  комментариев
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1k
Lexx 59 минут назад
Лучше бы ему выписали 90 плетей, больше было бы толку.
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943
Tevet 22 минуты назад
умею же есть
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3k
cnob7 23 минуты назад
самый быстрый зверь в мире это не гепард, а чурка на мерсе
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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731
KE2646 37 минут назад
Дагестанский дрифт: лихачу на "Мерседесе" выписали девять протоколовПосмотреть
Дагестанский дрифт: лихачу на "Мерседесе" выписали девять протоколов
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4k
Frank Borman Час назад
- Мага, смотри как я умею!
- А шайтан, покаставили тут свои Лады!
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11k
кот базилий 2 часа назад
Чурка, древний мерс, понты - это предел мечтаний этого народа. "вах! как тофик руль крутиль"
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Из-за такого дебила потом машину ремонтируй. Лишить прав пожизненно.
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38
Трерг 3 часа назад
Досочка, любезно подложенная при съезде с эвакуатора особенно порадовала. Амортизаторы берегут или бампера
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4k
Трям 3 часа назад
Посадили абизяну в клетку, теперь будут билеты продавать, чтоб посмотреть на нее )))
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17k
Александр 4 часа назад
Уважаемый водитель
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9k
Б.Касторский 4 часа назад
Я тут читал пост на одном портале про результаты на IQ в различных регионах нашей Родины. Теперь стал меньше удивляться.
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