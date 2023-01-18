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Водитель Kia Sorento на ровном месте не справился с управлением и ударил попутный автомобиль, отправив его в отбойник.
"Вчерашнее наше происшествие. За рулём муж Роман. На ровном месте занесло Kia Sorento и вынесло на нашу полосу. Ошибка водителя: ехал на заднем приводе и при заносе налево выкрутил руль вправо (видно по расположению колёс), когда нужно было выкручивать в сторону заноса по всем правилам. Эх, бывает...,"- сообщает некая Наталья.
Есть подозрение, что Наталья путает лево/право...
Есть подозрение, что Наталья путает лево/право...
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