"Вчерашнее наше происшествие. За рулём муж Роман. На ровном месте занесло Kia Sorento и вынесло на нашу полосу. Ошибка водителя: ехал на заднем приводе и при заносе налево выкрутил руль вправо (видно по расположению колёс), когда нужно было выкручивать в сторону заноса по всем правилам. Эх, бывает...,"- сообщает некая Наталья.



Есть подозрение, что Наталья путает лево/право...