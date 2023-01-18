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«Ехал на заднем приводе, при заносе налево выкрутил руль вправо»: столкновение на скользкой трассе

«Ехал на заднем приводе, при заносе налево выкрутил руль вправо»: столкновение на скользкой трассе

Автор:
18 января 2023 14:30
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   отбойник   
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Водитель Kia Sorento на ровном месте не справился с управлением и ударил попутный автомобиль, отправив его в отбойник.

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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   отбойник   
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16  комментариев
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Maximwatch 3 часа назад
Все правильно, руль в сторону заноса. Только, ему или места не хватило для стабилизации автомобиля, либо опыта, либо надо было "убрать газ" для уменьшения тяги на задней оси и стабилизации автомобиля (смотря чем вызван занос, излишней подачей газа или слишком высокой скорость вхождения в поворот)
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273
Alek Sadika 45 минут назад
Нельзя же газ отпускать, сцепление колёс с дорогой по звезде идёт. Если только автомат и всё равно водитель профан
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10k
Vacony Час назад
а вот куда так гнал автор ...
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739
Mrak OBOY 3 часа назад
обочину зацепил и тормоз нажал вот и результат, на асфальте колеса сцепились а на снежной обочине нет, пошел разворот машины влево, а из за падения скорости куда руль не крути машину не вытянуть... зимой надо газом работать а не тормозом... ну и задний привод не облегчает езду!!
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3k
Роман 3 часа назад
Странно:
уже лет 20 нет заднеприводных сорент
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Олег

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