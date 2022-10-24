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В Пскове водитель «Киа» сбил мужчину на пешеходном переходе

В Пскове водитель «Киа» сбил мужчину на пешеходном переходе

Автор:
24 октября 2022 14:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Леона Поземского в Пскове 50-летний водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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30  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
Если бы мужик просто шёл, то скорее всего аварии может быть и не было.
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28k
Aqueronte 9 минут назад
Поэтому и называется, пешеходный переход, не перебег, перепрыг, переполз или как-то иначе.
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3k
Могвай 14 минут назад
Рега не оправдываю ибо он слеподырый олень. Но и пешедоху его телефон в задницу засунуть надо, реально задолбали олени, что свое тупое хлебало из мобылы не считают нужным доставать. Это баклан хотя бы по пешеходнику перемещался, есть же имбецилы, которые просто выскакивают на дорогу в рандомном месте загадочно улыбаясь в мобилу. Если тут такие есть, запомните, пешеход прав пока жив, кроме вас о вашем здоровье никто не побеспокоится и если вам на него пофиг, то почему ваше самочувствие должно волновать окружающих? (Огромное фото с Лавновым)
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428
Kra 38 минут назад
А не подстава ли это?... Как-то пострадавший успел повернуться задницей к машине...

Но если не подстава, то кОзел, конечно...с одной стороны машины, с другой стороны машины, он прет и еще по телефону разговаривает...
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3k
vasilykopkov 43 минуты назад
Водятел в телефон тупил похоже, вообще не тормозил.
И не видел, что слева от него машина встала.

PS Вредный совет пешеходам - всегда бегите по пешеходному переходу.
Быстрее попадёте к предкам.
И на могиле напишут - "Он был прав!!!"
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8k
Puans-on 45 минут назад
Куплю себе регистратор, тоже буду классные ДТП снимать. :)
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888
комнатный сибиряк 45 минут назад
Низом пошёл
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3k
Трям Час назад
Не раз твердили далбайобам - не бегай, сука, по дорогам!
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44k
Соломей Час назад
водила будет полюбому виноват,я не оправдываю его.но если бы чел с телефоном хотя бы оторвал ухо от тлф, или не бегал по пешеходному,то травмы бы не получил.потому что ситуация напоминает нарезки видео из сшп, с авариями, где основное прослеживается- я типа прав, и иппись оно колом, хотя можно стопицот раз и остановиться и пропустить и объехать.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Рега на нары. Лет на 5. А лучше на 25. Убийство все же! В назидание другим дебилам!
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18k
DeniZZka Час назад
Я месяц назад одному такому же сигналил. Пропускал женщину с коляской, вижу в зеркало - летит. И что он? Правильно, притопил.
Хорошо, женщина сообразила, что не просто так сигналю - остановилась.
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4k
Babangdida Час назад
Рега - на нары и пусть оплатит государству лечение! А пострадавшему запихнуть мобилу в *опу, чтобы научился осматриватся переходя дорогу, а не блуждать в паралельной реальности.
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Ни знак, ни зебра на дороге не помешали водителю снизить скорость. Дай бог, чтоб не переломал человека.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вина водителя, конечно, очевидна.
p.s. В последнее время создаётся впечатление, что переходить дорогу без прижатого к уху телефона и остановившегося, устремлённого в недра Земли взгляда считается, по крайней мере, дурным тоном, если не сказать, западло. Всегда интересно, что же это за такие жизненно важные срочные разговоры, которые важнее всего, даже собственной безопасности и жизни.
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5k
Leonid 2 часа назад
- На знаке нарисован идущий человек. Ваши действия?
- Да он не идет , а бежит! Это ж предписывающий знак - "Увеличить скорость"!
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