В Пскове водитель «Киа» сбил мужчину на пешеходном переходе

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На улице Леона Поземского в Пскове 50-летний водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но если не подстава, то кОзел, конечно...с одной стороны машины, с другой стороны машины, он прет и еще по телефону разговаривает...
И не видел, что слева от него машина встала.
PS Вредный совет пешеходам - всегда бегите по пешеходному переходу.
Быстрее попадёте к предкам.
И на могиле напишут - "Он был прав!!!"
Где же убийство??
Хорошо, женщина сообразила, что не просто так сигналю - остановилась.
p.s. В последнее время создаётся впечатление, что переходить дорогу без прижатого к уху телефона и остановившегося, устремлённого в недра Земли взгляда считается, по крайней мере, дурным тоном, если не сказать, западло. Всегда интересно, что же это за такие жизненно важные срочные разговоры, которые важнее всего, даже собственной безопасности и жизни.
- Да он не идет , а бежит! Это ж предписывающий знак - "Увеличить скорость"!