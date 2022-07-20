В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

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На нерегулируемом пешеходном переход 83-летний водитель «Лады Калины» сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с собакой.
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Переходя дорогу пешеход должен убедиться в безопасности.
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- Ничего себе, прокатилась!
утром же писал - незачем такую чепухню выкладать
что, девка черепушкой хрустела под шинками, нет!
или, чё, дед вышел и трепетно так бух, инфаркт микарда, рубец на три пальца...
так ведь нет, девка грабелюки растопырила, и не чихнула...
только пёсик порадовал, герой, рванул девку за поводок под колёса, старался!!!!!!
Главное что собака не пострадала!
Но девка тоже молодец, прет как танк - по сторонам смотреть не умеет, так что не жаль её ни капли!
или это все неспроста?) собачку аккуратно пропустил, а к девке решил подкатить)