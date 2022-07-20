FISHKINET
Сообщество Аварии 5751 пост • 507 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

В Архангельске пожилой водитель сбил школьницу с собачкой

Автор:
20 июля 2022 14:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
2303
2
1
На нерегулируемом пешеходном переход 83-летний водитель «Лады Калины» сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с собакой.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Собака офигела:
- Ничего себе, прокатилась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Евгений Мазулин Минуту назад
А на дорожные знаки смотреть не надо? Они вообще-то достаточно большие. Ну и вокруг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Natalia Минуту назад
как этот килограмм собаки еще об асфальт не стерся....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 11 минут назад
вот ведь, а!!!

утром же писал - незачем такую чепухню выкладать

что, девка черепушкой хрустела под шинками, нет!

или, чё, дед вышел и трепетно так бух, инфаркт микарда, рубец на три пальца...

так ведь нет, девка грабелюки растопырила, и не чихнула...

только пёсик порадовал, герой, рванул девку за поводок под колёса, старался!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Еделькин 12 минут назад
Отец у меня всю жизнь проработал водителем, не помню точно но года в 74 сказал, все продавайте машину, больше за руль не сяду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor 18 минут назад
Да, 83 - это возраст, а в 83 за рулём - это уже нежелательно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
SinigamiRuuk 24 минуты назад
Больше всех офигел пёслель...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
621
Slash Полчаса назад
Деда не оправдываю, но дорогие родители, давайте детям объяснять для их же блага, что дорогу нужно переходить только после того, как убедился в безопасности и пешеходный переход respawn (возрождение) не обеспечивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Konstantin 41 минуту назад
Легко отделались оба, удачно получилось, прокатилась на бампере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BiZ 41 минуту назад
зато теперь собакен знает пдд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 44 минуты назад
Нужно обоюдку выписывать! Хотя , у старого права однозначно конфискуют и хер он их восстановит! А сикорашке ни кто лечение оплачивать не будет, так как по сторонам не смотрела!
Главное что собака не пострадала!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
дмитрий Час назад
очередной байден сел за руль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс Крайчек Час назад
Судя по видео, дед вообще не парился по поводу ситуации на дороге, пока ему обзор не перекрыло чьё-то тело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer Час назад
83 года понятное дело - слепой наверняка... И тут вопрос кто таим выдает ВУ
Но девка тоже молодец, прет как танк - по сторонам смотреть не умеет, так что не жаль её ни капли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
EvilHomer Час назад
Как обычно, по ПДД - виноваты оба участника. Но добавлю, деды водят хуже ТП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 2 часа назад
На Кавказе за такое - смертная казнь. Сбил овцу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Mrak OBOY 2 часа назад
хорошо что резко не тормозил с ней на капоте, а так конечно идиот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ни зрения, ни реакции. При такой скорости даже жигулевские тормоза успели бы дважды остановить машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 2 часа назад
Повезло девке, синяками отделалась наверно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom 2 часа назад
это во что дед залип, что при такой скорости небольшой не заметил пешехода?
или это все неспроста?) собачку аккуратно пропустил, а к девке решил подкатить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352493



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 19- 20 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Парикмахер нашла применение состриженным волосам
Парикмахер нашла применение состриженным волосам
На красной дорожке в Берлине Брэд Питт появился в юбке
На красной дорожке в Берлине Брэд Питт появился в юбке
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#подборка#факты#забавно#фотографии#дети#Жизнь#Приколы#истории
#Юмор#интересно#история#Разное#картинки#в мире#дтп#природа#Ynews#Прошлое
#животные#люди#интересное#автомобили#СССР#аварии#автомир#Россия#маразм#сарказм
В московских парках будет жарко В московских парках будет жарко Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре В Чебоксарах тракторист на пешеходном переходе переехал женщину: пострадавшая жива В Чебоксарах тракторист на пешеходном переходе переехал женщину: пострадавшая жива Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку

На что жалуетесь?

Вернуться