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Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге

Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге

Автор:
28 июля 2022 13:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На Зеленогорском шоссе трое молодых людей начали переходить дорогу когда водителям уже загорелся зелёный сигнал светофора. Автомобилисты их пропустили, но по обочине мчался мотоциклист.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Одни идут на красный "пофиг подождут", другой е...т по обочине... молодцы все 4!

Я когда перехожу на зеленый для пешеходов, постоянно по стронам смотрю! Авто может и стоят! Но мотоциклистам, самокатчикам и велодоставке пофиг на зеленый для пешеходов!
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1k
DDM 14 минут назад
Сначала хотел заступиться за ребят, что они не шли на красный а заканчивали под него. Но нет. Когда только шагнули на дорогу, уже у машин был красный с жёлтым, а им точно красный пешеходный.

Но мотоциклист всё равно виноват по полной. Что это за полоса? Велодорожка? Обочина? Что он там делал?! И он бы сбил людей, если бы они и заканчивали переход - ему было главное не тормозить, а проскочить и всех объехать. Гад!
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25k
Киры4 2 часа назад
Почти страйк.
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9k
Игорь 2 часа назад
классика
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6k
М С 2 часа назад
Встретились 4 дятла, которым плевать на всех.
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Олег

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