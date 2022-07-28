Беспечные пешеходы и быстрый мотоциклист встретились на регулируемом пешеходном переходе в Петербурге

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На Зеленогорском шоссе трое молодых людей начали переходить дорогу когда водителям уже загорелся зелёный сигнал светофора. Автомобилисты их пропустили, но по обочине мчался мотоциклист.
Двоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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На кадрах видно, что молодые люди переходили дорогу на красный свет.
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АНТИФИШКИ
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Я когда перехожу на зеленый для пешеходов, постоянно по стронам смотрю! Авто может и стоят! Но мотоциклистам, самокатчикам и велодоставке пофиг на зеленый для пешеходов!
Но мотоциклист всё равно виноват по полной. Что это за полоса? Велодорожка? Обочина? Что он там делал?! И он бы сбил людей, если бы они и заканчивали переход - ему было главное не тормозить, а проскочить и всех объехать. Гад!