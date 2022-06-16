Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

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На улице 40 лет Комсомола 13-летний мальчик пытался перебежать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под машину.
Сообщается, что подросток потерял сознание. Пострадавший с переломом левой голени и вывихом левого плеча был доставлен в больницу.
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За рулём Opel Astra находился 29-летний водитель, он пояснил, что двигался со скоростью примерно 40 км/ч.
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АНТИФИШКИ
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