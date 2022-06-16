FISHKINET
Сообщество Аварии 5657 постов • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Неудачная попытка перебежать дорогу на "красный": в Екатеринбурге подросток попал под машину

Автор:
16 июня 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
415
2
1
На улице 40 лет Комсомола 13-летний мальчик пытался перебежать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под машину.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шурман 2 часа назад
Опять сегодня набегут звери которые не видят знаки и цвета светофора и скажут что пешеход всегда прав и то что нужно следить за своим железом что бы при нажатии тормоза машина даже на мокром асфальте остановился за доли секунды и на микроны не смогла проехать , потом скажут что еще и резину нужно менять каждый месяц . Было уже такое в вчерашней ветке , знаки есть а дорожной разметки нет . Я понимаю слишком крупные города где нужно смотреть не только в перед и по сторонам , но еще и на верх , может от туда еще что то прилетит или поедет уже по тебе , с утра пил чай и смотрел на самокатчиков , 6 утра он едет по дороге и пишет смс , с кем можно в 6 утра переписываться и положить куй на правила дорожного движения и на окружающих . Бывают и такие которые увидели автобус и побежали , а когда начинается визг и дым от колес они стоят и держаться за сердце , ты остановился вышел и не хочешь его пугать а просто обьяснить что так нельзя делать , они хватаются за телефон и звонят в полицию что бы они приехали и сказать что ты хотел его или ее убить :) полиция ему другое обьясняет что он не мог там переходить или перебегать , он выслушивает и уже полицию обвиняет что нужно поставить светофор или нарисовать зебру :))) все виноваты но не он .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
38k
Александр Полчаса назад
Низко полетел - к дождю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

348493



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы
«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Когда появились первые трубопроводы и как они изменились тысячелетия спустя
Когда появились первые трубопроводы и как они изменились тысячелетия спустя
В Москве прошёл фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Как это было? Много фото и немного цифр⁠⁠
В Москве прошёл фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Как это было?...
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех так?

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#в мире#сарказм#авто аварии#собака#актеры#аварии
#Юмор#факты#забавно#картинки#автомобили#сатира#автомир#история#маразм#знаменитости
#прикол#люди#Разное#кино#дтп#СССР#познавательно#интересное#gif#креатив
Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман Cubot Pocket: мини-смартфон, который легко поместится в карман В Чебоксарах тракторист на пешеходном переходе переехал женщину: пострадавшая жива В Чебоксарах тракторист на пешеходном переходе переехал женщину: пострадавшая жива Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку

На что жалуетесь?

Вернуться