Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре

На Ухтинском шоссе 60-летний автомобилист на «Дастере» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по видео, водитель отвлёкся от дороги и даже не пытался тормозить.

0 47-летняя пострадавшая госпитализирована с сотрясением и кровоизлиянием в мозг, переломом правой подвздошной кости, правой лобной кости со смещением, ушибом мягких тканей тела.

Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30 ДТП произошло возле автобусной остановки. 2022-06-08T13:01:45+03:00 Источник: ДТП произошло возле автобусной остановки.