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Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре

Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре

Автор:
08 июня 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На Ухтинском шоссе 60-летний автомобилист на «Дастере» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по видео, водитель отвлёкся от дороги и даже не пытался тормозить.

Источник:

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Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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30  комментариев
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15k
Роберт Шекли 7 часов назад
Стоят знаки ограничения скорости 30км/ч. Ваще поооох. Ублюдок
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294
гоша гога 4 минуты назад
Судя по видео водятел машины ВООБЩЕ не смотрел на дорогу и не видел знаки. Там за сотню метров видно знаки высоко висящие что там пешеходный переход, во вторых женщина уже прошла почти весь переход, но он все равно ехал не глядя на дорогу, потому что если бы он смотрел на дорогу он бы из далека видел бы переходящего по дороге человека. А значит он как минимум метров 50-70 вообще не смотрел на дорогу.
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11k
Cornho 39 минут назад
Не понимаю людей, которые так вот переходят дорогу. У них инстинкт самосохранения отключён что ли?
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208
Карл 2 часа назад
Жесть!
За такое 15-лет строгоча надо давать!
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624
Sergey 3 часа назад
Зато права.
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8k
TitaniumAngelSmiht 4 часа назад
60 лет. и этим всё сказано
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8k
TitaniumAngelSmiht 4 часа назад
Е*аный дятел.
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289
Жирный бот 4 часа назад
Водила дятел.. Надеюсь посадят, чтобы на дорогах его подольше не было. Но баба тоже могла бы глянуть на дорогу, пропускают ли...Уродов за рулем - полно..
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17k
бат св 5 часов назад
на 0:26 знак "ограничение 40",на 0:34 знак "ограничение 30"
-слов нет,урод. Но на суде будет орать что баба выскочила неожиданно
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46k
dima423 7 часов назад
Ну водила однозначно виноват, даже не понятно что у него в голове и где глаза когда он управляет авто... но тетка тоже хороша, даже не посмотрела по сторонам
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1k
Бэмсяра 7 часов назад
когда уже пешеходы запомнят, что машина не е*ет, а давит... Да водитель дастера не прав, но так же неправ и пешеход, который, прежде чем переходить через дорогу, должен убедиться в безопасности перехода. и только потом переходить. Девушка же шла так, будто за минуту до этого сохранилась. Да водитель слепошарый и возможно мудак, да он виновен, но его железо отремонтируют, а вот косточки пешехода, а так же травмы, буду заживать куда дольше и не факт, что обойдется без последствия для организма. Так что товарищи пешеходы, в первую очередь берегите свое здоровье сами, так как другим на него как минимум все равно, если не полностью плевать!!! Всем мира!
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34k
Опаньки 7 часов назад
они в этот день проснулись чтобы встретить друг друга. 47 лет и не смотрит по сторонам. Второй вообще не понятно что делал
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47k
Олег 7 часов назад
Деваха в наушниках настолько уверена в себе, что даже клюв не повернула направо. Водила - председатель общества слепых.
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8k
Игорь 7 часов назад
ждем идиотов со своим - "она же шла по переходу и смотреть по сторонам - не обязана"
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35k
Mamin Sibiriak 7 часов назад
Сборище пи.дарасов. Обернулся, посмотрел, отвернулся, даже не дёрнулись помочь.
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294
Mrak OBOY 7 часов назад
не оправдываю водителя, но по сторонам надо смотреть, сколько таких слепошарых телефона долбильщиков ездит!!!
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7k
Борис Карабанов 7 часов назад
Смелая женщина, однако. Я так не рискую.
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18k
DeniZZka 8 часов назад
...И все стоят смотрят.
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Олег

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