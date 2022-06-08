Даже не пытался тормозить: наезд на женщину в Сыктывкаре

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На Ухтинском шоссе 60-летний автомобилист на «Дастере» сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по видео, водитель отвлёкся от дороги и даже не пытался тормозить.
47-летняя пострадавшая госпитализирована с сотрясением и кровоизлиянием в мозг, переломом правой подвздошной кости, правой лобной кости со смещением, ушибом мягких тканей тела.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с 0:30
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ДТП произошло возле автобусной остановки.
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АНТИФИШКИ
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За такое 15-лет строгоча надо давать!
-слов нет,урод. Но на суде будет орать что баба выскочила неожиданно
Второе - вызывают скорую и ДПС.
С учётом того, что пи.даров несколько, первое элементарно совмещается со вторым.
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Правильно ли я понимаю, что в переводе это "проломлен череп"?