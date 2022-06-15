Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде

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На перекрёстке улицы Ульяны Громовой и Интернациональной в Калининграде 39-летняя автомобилистка на VW Golf Plus совершила наезд на 63-летнюю пенсионерку.
Два ракурса момента наезда на пешехода
Пострадавшую с травмами увезла бригада скорой помощи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А насчет водителей престижных иномарок..Марка авто- вообще не влияет, просто в РФ много понторезов, купивших премиальное авто и показывающих, что правила не для них..У меня был знакомый, который обеспечен, он в месяц по 30-50тыс штрафов получал, но относился к ним как плате за скорость, у него ауди А5...Но он больше погонять по трассам, в городе достаточно аккуратно ездил.. Муд#ов полно на любых машинах.. Но некоторые вещи, ты не сделаешь на бюджетном авто (к счастью), вроде резкого ускорения до 200 и агрессивные перестроения в потоке..
У нас в России нельзя сбивать людей, в том числе на пешеходном переходе
Водитель за рулем обязан быть внимательным и контролировать ситуацию на дороге
Поскольку автомобиль является средством повышенной опасности, то весь спрос будет с водителя
Знак главнее разметки
Простите, конечно, но только полный дебил будет в данной ситуации винить пешехода, оправдывая действия водителя
Прямо на голову.