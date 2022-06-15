FISHKINET
Сообщество Аварии 5653 поста • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде

Одна не смотрит вперёд, а другая по сторонам: наезд на пешехода в Калининграде

Автор:
15 июня 2022 13:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
676
2
1
На перекрёстке улицы Ульяны Громовой и Интернациональной в Калининграде 39-летняя автомобилистка на VW Golf Plus совершила наезд на 63-летнюю пенсионерку.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
484
solosolovov Час назад
Тапок слетел, плохой знак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 21 минуту назад
Мне одному показалось или пешеход всё-таки был вне зоны пешеходного перехода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 46 минут назад
аж тапки улетели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Шурман 56 минут назад
Простите а вина водителя в чем ? мне просто узнать мнение Россиян , у нас на фишках принято всех обсерать кто на БМВ , Мерседес , Фольсе и не дай бог на Порше или Обсерати . Так в чем ее вина , снизу уже написали на водителя кучу гадостей , уточните ? я водитель с очень большим стажем и пробегом по миру , так в чем водитель виноват , эта 63 летнее недоразумение шло просто под машину даже не обращая внимания . Вот по этому нужно увеличивать пенсионный возраст , выходят на пенсию в 50 и потом думают что они передвигаются от дивана до туалета а весь мир пускай подождёт потому что им все обязаны за то что другие так же платили налоги и с этих же налогов содержат и тех кто уже как лет 40 на пенсии . Чудеса .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
325
Жирный бот Шурман 39 минут назад
Там знак пешеходного перехода, ...скорость авто была небольшая, женщина подумала что её видят и пропускают.. Как бы я думаю, водитель просто отвлекся, а пешеход должен был убедится в безопасности перехода..
А насчет водителей престижных иномарок..Марка авто- вообще не влияет, просто в РФ много понторезов, купивших премиальное авто и показывающих, что правила не для них..У меня был знакомый, который обеспечен, он в месяц по 30-50тыс штрафов получал, но относился к ним как плате за скорость, у него ауди А5...Но он больше погонять по трассам, в городе достаточно аккуратно ездил.. Муд#ов полно на любых машинах.. Но некоторые вещи, ты не сделаешь на бюджетном авто (к счастью), вроде резкого ускорения до 200 и агрессивные перестроения в потоке..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Konstantin Lebedev Час назад
Встретились две курицы... Печаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GROMOZEKA Час назад
Очень нехорошо тетушка упала.
Прямо на голову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
karamba Час назад
Водитель не видел ее из за очень толстой передней стойки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

348283



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей
После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Насколько велика вероятность взрыва сверхновой, способного повлиять на нашу планету?
Насколько велика вероятность взрыва сверхновой, способного повлиять на нашу планету?
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Джаз - это очень красиво
Джаз - это очень красиво
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#подборка#Разное#фильм#сарказм#актеры#автомобили#сатира
#Юмор#интересно#забавно#в мире#картинки#дтп#фотографии#страна#Еда#автомир
#прикол#животные#история#СССР#кино#Приколы#Россия#аварии#новости#Ynews
Джаз - это очень красиво Джаз - это очень красиво Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура Невнимательный дальнобойщик: в Екатеринбурге пенсионерку сбила фура Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе

На что жалуетесь?

Вернуться