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«Мне можно, а вот тебе нельзя!»: конфликт с пассажиркой такси

«Мне можно, а вот тебе нельзя!»: конфликт с пассажиркой такси

Автор:
23 сентября 2022 08:15
Метки: авто   видео   конфликт в такси   такси   
989
1
1
Гламурной дамочке не понравилось, что таксист заговорил с её несовершеннолетней дочерью, которая кушала пиццу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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15  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
Большего всего жаль детей, которых воспитывает подобное быдло
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127
MAX 3 минуты назад
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3
Андрей 16 минут назад
Поражаюсь спокойствию водителей такси. Таких [мат] надо на место ставить. Королева [мат], разговаривать нельзя.
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124
zolotoman Полчаса назад
Касательно быдло твари - это не особа, это особь. Мразота показала себя. породила новый мем. Девчонку жалко
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2k
Р Х Полчаса назад
Быдлоовца обыкновенная.
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−27
oliviad 47 минут назад
Посмотрел сайт пентагона. идут бесконечные погрузки оружия . эшелонам в разных штатах нет конца ! БЕГИТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО ! ЭТО КОНЕЦ ...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−27
6k
Том Сойер Час назад
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−27
oliviad Час назад
Мне ночью снился страшный сон
И в нём я видел очень ярко:
Сын Жириновского - солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут
Две дочки Путина в атаку
И, нажимая на курок,
Кричат: "За Родину, за папу!"
Здесь танк горящий на боку,
А в нём - Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Достав его, несёт в санблок.
Зюганов-сын, Зюганов-внук,
Наследник Матвиенко Вали -
Все, как один, пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали!
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги тоже рядом,
И рвётся Миллер на прорыв
Во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза, потом закрыл ...
Что за фантастика творится?!
Наверно, зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится!!!
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