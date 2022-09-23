«Мне можно, а вот тебе нельзя!»: конфликт с пассажиркой такси

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Гламурной дамочке не понравилось, что таксист заговорил с её несовершеннолетней дочерью, которая кушала пиццу.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто видео конфликт в такси такси
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И в нём я видел очень ярко:
Сын Жириновского - солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут
Две дочки Путина в атаку
И, нажимая на курок,
Кричат: "За Родину, за папу!"
Здесь танк горящий на боку,
А в нём - Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Достав его, несёт в санблок.
Зюганов-сын, Зюганов-внук,
Наследник Матвиенко Вали -
Все, как один, пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали!
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги тоже рядом,
И рвётся Миллер на прорыв
Во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза, потом закрыл ...
Что за фантастика творится?!
Наверно, зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится!!!