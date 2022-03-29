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Авария дня. Всё, дальше не поедем!

Авария дня. Всё, дальше не поедем! (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   такси   
865
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На улице Красной Армии в Красноярске водитель серебристой "Тойоты" пытался припарковаться и не заметил автомобиль такси на полосе для общественного транспорта.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   такси   
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9  комментариев
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Олег 6 часов назад
Маневр парковавшегося читался метров за 100. Таксист мудак
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1k
Довер Иванович Час назад
Место нашёл на стоянке))))
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9k
Ivan 6 часов назад
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12
Mrak OBOY 7 часов назад
обгудеть это конечно нужная процедура, но тормоз жать вместе с клаксоном тоже желательно. не оправдываю нарушителя, поворот со второго ряда, дятел что сказать. жаль припаркованных.
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9
чахлик невмерущий 7 часов назад
А можно деньги назад?
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760
Александр Кольдяев 7 часов назад
нехер лететь было
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Олег

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