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На улице Красной Армии в Красноярске водитель серебристой "Тойоты" пытался припарковаться и не заметил автомобиль такси на полосе для общественного транспорта.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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